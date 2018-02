Junior no quiere ceder terreno en casa, recibe al Chicó

Mientras el equipo principal de Junior se prepara para recibir el próximo jueves la visita del Palmeiras, en la apertura del Grupo 8 de la Copa Libertadores de América, el alterno tiene este domingo la posibilidad de volver al sendero de la victoria en la Liga, enfrentando al Boyacá Chicó, encuentro que se iniciará a las 8 de la noche en el estadio Roberto Meléndez.

El grupo alterno de los rojiblancos es el que ha jugado todos los partidos de Liga con saldo de una victoria (1-0 sobre Bucaramanga) y dos derrotas (2-0 ante Pasto y 1-0 ante Huila). Aunque tiene un partido pendiente (como local ante Envigado) su posición en el torneo local es incómoda: puesto 17 con apenas 3 puntos.



Pero ante el recién ascendido Boyacá Chicó, que tampoco anda bien (ocupa la casilla 19 con un punto), tendrá la posibilidad de reconciliarse con una afición que ha mostrado su inconformismo por el rendimiento futbolístico de los jugadores elegidos por el técnico Alexis Mendoza para encarar la Liga, mientras el plantel de gala se ocupaba de alcanzar su ingreso a la fase de grupos de la Libertadores, lo cual materializó el pasado jueves ante Guaraní de Paraguay.

Mendoza no ha sido indiferente a esta situación y después del juego ante Huila expresó que este grupo tenía pellizcarse. “No vamos a claudicar, vamos a seguir trabajando para que el equipo siga peleando en los dos torneos. Tenemos que pellizcarnos para no dejar escapar la Liga”, declaró el entrenador barranquillero.



Ante los ajedrezados, es posible que se produzca el debut oficial del defensor central peruano Alberto Rodríguez, quien ya fue dado de alta tras superar una molestia en el gemelo de su pierna izquierda. ‘El Mudo’ ha estado un mes por fuera de las canchas y solo ha disputado 45 minutos con la escuadra barranquillera, ante Real Cartagena en El Carmen de Bolívar.

Trabajar y prepararse de la mejor forma para enfrentar lo que se viene. 🏆⚽️#somoselcampeondeboyaca pic.twitter.com/ndfOxedNgB — BOYACÁ CHICÓ FC. (@BCHICOFCOFICIAL) 22 de febrero de 2018

También es posible que retorne a la formación el volante samario Jarlan Barrera, quien fue suplente en el juego anterior de Liga ante el Huila y ni siquiera fue incluido en la nómina de viajeros a Paraguay. De hecho, Jarlan ha sido uno de los más criticados por su bajo rendimiento.



Otros jugadores que tendrán la oportunidad de actuar son José Luis Chunga, Jonathan Ávila, Jonatan Álvez, Matías Mier, Luis Narváez, Sebastián Hernández, Luis Díaz y James Sánchez, entre otros. A excepción de Hernández, los demás hicieron parte del plantel que estuvo en territorio paraguayo.

Chicó quiere la victoria en Barranquilla

Boyacá Chicó intentará este domingo cortar la mala racha de tres derrotas consecutivas, cuando visite al Atlético Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla desde las 8:00 p.m.



El cuadro ‘Ajedrezado’ espera levantar cabeza ante el elenco ‘Tiburón’, que llega a esta jornada con la motivación de haber conseguido su tiquete a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de empatar sin goles con Guaraní en Paraguay.



“Sabemos que no nos basta solo con jugar bien y no hacer la diferencia, por eso tenemos que dar lo mejor de nosotros para conseguir los resultados y salir de este bache por el que estamos pasando”, señaló el volante Juan David Díaz.



Después de su regreso a la máxima categoría, el equipo que orienta John Jaime ´La Flecha’ Gómez no ha tenido un buen desempeño y ante los barranquilleros esperan comenzar a recomponer el camino.

“Queremos sacar esta institución adelante y tenemos un equipo que está bien conformado para conseguir mejores resultados y ante Junior vamos a salir a buscar la victoria”, agregó Díaz.



Con los últimos resultados, el conjunto ‘Ajedrezado’ se encuentra en ‘jaque’ en la tabla del descenso, puesto que actualmente ocupa el último lugar con 91 puntos y deberá comenzar a sumar para salir de ese incómodo lugar, ya que el objetivo es no regresar de nuevo a la ‘B’.



Barranquilleros y boyacenses se volverán a encontrar en el estadio Metropolitano después de 22 meses, ya que la última vez que se midieron fue el pasado 23 de abril de 2016 en cumplimiento de la fecha 14 del Torneo Apertura, juego que terminó empatado 1-1 con tantos de Leiner Escalante por el local y de John Misael Riascos para el ‘Ajedrezado’.

Alineaciones probables

Junior: José Luis Chunga; David Murillo, Deivy Balanta, Jonathan Ávila, Germán Gutiérrez; Luis Narváez, James Sánchez, Sebastián Hernández, Jarlan Barrera, Matías Mier; Jonatan Álvez.

D.T.: Alexis Mendoza.



Boyacá Chicó: Sergio Avellaneda; Johan Mina, Carlos Díaz, Daniel Duarte, Luis Toloza; Óscar Balanta, Jhan Mora, Juan Díaz, Mateo Palacios; John Misael Riascos y Diego Valdés.

D.T.: John Jaime Gómez.





Manuel Ortega Ponce

Para EL TIEMPO

Barranquilla





César Correal Navarro

Para EL TIEMPO

Tunja