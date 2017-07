Gran duelo: el campeón contra el primer aspirante

30 de julio 2017 , 09:35 a.m.

El dominio de Atlético Nacional en los últimos años en el fútbol colombiano ha sido abrumador. Desde 2013 hasta hoy ganó cinco Ligas, dos Copas Colombia y una Superliga. Además, logró por fin su segunda Copa Libertadores, en 2016, y llegó a dos finales de la Copa Suramericana (2014 y 2016). Los semestres en que no fue campeón en Colombia fue porque le dio prioridad a su participación en torneos internacionales, aunque siempre estuvo metido entre los ocho primeros.

En ese lapso, Junior fue, dos veces, víctima de Nacional en las finales. Perdió los títulos de 2014-I y 2015-II frente a los verdes, además de la Copa Colombia del año pasado. Este año, los dueños del equipo barranquillero decidieron armar un equipo de lujo para volver a pelear un título que no ganan desde 2011. Este domingo será la primera gran prueba de fuego para Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará y compañía, frente al rival al que quieren destronar. El duelo se verá por Win Sports, a partir de las 4 de la tarde.

La gran nómina del Junior y un Nacional en reconstrucción tienen casi los mismos números en la Liga. Antes de comenzar la quinta fecha, eran segundo y tercero, respectivamente, ambos con nueve puntos, tres triunfos y una derrota. La diferencia de goles dejaba arriba al equipo que dirige Julio Comesaña, que comenzó con tres triunfos en línea y que el lunes perdió el invicto en Barrancabermeja, frente a Alianza Petrolera (1-0).

“Tenemos que aterrizar y no meterle presión a un equipo que acaba de perder un partido en la cuarta fecha. Estamos armando una alharaca, cuando recién está empezando el torneo”, se sinceró Comesaña, que conoce bien la idiosincrasia del hincha del Junior. Por algo ha dirigido al equipo en siete épocas diferentes.



En Barranquilla, la sede del partido de hoy, Junior ha sido contundente frente a rivales que, con esquemas muy diferentes, no han podido detenerlo (véase gráfico). “A veces haremos tres y goles y otro día, como estén los muchachos, puede hacernos goleadas u otras veces ganaremos medio gol a cero. Lo que quiero ver es que se consolide una manera de jugar”, señaló Comesaña.



Si en Junior aún están construyendo su equipo, a Juan Manuel Lillo, el nuevo técnico de Nacional, también anda en las mismas, con la salvedad de que no le llegaron grandes refuerzos, aunque la base del último título es muy buena.

“Acá van a jugar el actual campeón, en el que yo no tuve nada que ver, y otro en el que veo un entorno muy positivo. Han armado un equipo más que notable. Ya por historia es un gran club y con estos jugadores que ha incorporado es normal que aspire a ser campeón”, dijo Lillo. “Yo no he venido para podar un árbol, sino para plantar uno nuevo”, agregó el español.



Nacional empezó la Liga con derrota frente a Santa Fe. Después consiguió tres triunfos en línea. “Llevamos poco tiempo como para sacar grandes conclusiones. Vamos en los trazos que pretendemos. Por lo menos intencionalmente, por momentos, al equipo se le ve algo que nos acerca a lo que queremos”, declaró Lillo.



