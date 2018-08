Junior quiere seguir en ascenso en la Liga: enfrenta a Huila

Un par de triunfos y un empate sin goles como visitante son el saldo de Junior en la actual Liga Águila. La bandera de la ilusión, esa que los hinchas izan en poco tiempo, va en ascenso y puede alcanzar su punto alto este domingo, dependiendo de lo que el cuadro rojiblanco muestre contra el Atlético Huila.

El juego entre los dirigidos por Julio Comesaña y los opitas se disputará en el estadio Romelio Martínez desde las 7:30 p. m. Entre las novedades junioristas se vislumbra el retorno a la titular del volante de marca Víctor Cantillo, quien jugaría en lugar de James Sánchez, y el debut del mediocampista argentino Fabián Sambueza, quien ocuparía el puesto de Jarlan Barrera.



“Junior es un equipo que siempre tiene la obligación de buscar los primeros lugares, además demostrando que tiene capacidad para jugar bien, agradando a la tribuna con su propuesta y creo que en esta ocasión estamos haciendo las cosas bien para encontrar esa regularidad que tanto quiere la gente”, manifestó Leonardo Pico, boyacense que en la zona medular fue uno de los más destacados el año pasado.



Por su parte, Huila aún no ha ganado en la Liga. Un empate frente al DIM, otro frente a Rionegro Águilas y una caída 1-0 ante el Deportivo Cali es el saldo de los orientados por Néstor Craviotto.



Después de los juegos recientes, incluido el de Copa Surameicana contra Lanús, que marcó un punto de partida para Junior en materia de regularidad, Julio Comesaña ha sostenido que poco a poco sus dirigidos van encontrando la forma ideal para contar con la fluidez ofensiva que se anhela.



La contundencia en el área, otro factor que no deja de preocupar, ha registrado mejoría y el buen momento de jugadores como Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez. Todo parece estar dado para que los jugadores de Junior vuelvan a tener 90 minutos de inspiración.

Huila sueña con una victoria

La no presencia del lateral Elacio Córdoba y la de Michael Ordoñez en zona de volantes serán las ausencias más importantes que presentará el cuadro huilense en formación titular este domingo cuando enfrente en el renovado Romelio Martínez al Junior de Barranquilla.



El primero fue expulsado en el partido frente a Rionegro y el segundo no pudo superar una pequeña contractura muscular que sufrió en el mismo compromiso.



Para ello el técnico analiza el debut de Tomas Maya sobre banda izquierda, la de Carlos Riascos como lateral sobre el costado derecho y la inclusión de Juan Sebastián Herrera como único hombre en punta. Pese a que el día jueves arribó a Neiva el delantero argentino Maximiliano Barreiro aún no está habilitado y no fue incluido en la nómina de viajeros.



Herrera una de las últimas incorporaciones se mostró contento de ser incluido en el grupo de viajeros. “Muy contento de vestir la camiseta del Huila y regresar a una plaza que conozco muy bien, como sea que jugué algunos partidos con el Junior.

Ojalá pueda actuar si así lo define el profe y pueda aportar lo mío para alcanzar una victoria que tanto la necesitamos. Si se da la ley del ex pues mejor. Este equipo me abrió sus puertas y debo retribuirle con goles la confianza” Destacó el delantero de 23 años nacido en Bucaramanga.



Por su parte el mexicano Duarte de grata presentación frente a Cali en su debut y Rionegro sabe que al rival no se le pueden dar ventajas. “Conocemos de las calidades de los jugadores del Junior y por ello hay que estar concentrados los 90 minutos. No podemos dar ningún tipo de ventaja y las pocas opciones que podamos crear hay que concretarlas. Frente a rivales como estos hay que ser muy solidarios y estar concentrados todo el tiempo y si no te sorprenden. Sostuvo Daniel Duarte el hombre que llegó esta temporada del Boyacá Chicó.



Con una nómina reducida y debido a las lesiones de varios de sus jugadores el técnico Craviotto enfrenta un verdadero galimatías para conformar el equipo titular.

Hoy están en departamento médico, Edward López, Michael Ordoñez dos de sus principales cartas y se sumó esta semana el recién llegado Luis Tipton.



Con esta cruda realidad el técnico argentino podría formar este domingo frente a los orientados por el profesor Comesaña el siguiente onceno titular.

Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita; Deivy Balanta, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Fabián Sambueza, Sebastián Hernández; Luis Díaz, Teófilo Gutiérrez.



Atlético Huila: Geovanni Banguera; Carlos Riascos, Lucas Trejo, Eddie Segura, Tomas Maya; Ronaldo Tavera, Daniel Duarte, Diego Gómez, Freyn Figuero, Michael López y Juan Sebastián Herrera.



WILHELM GARAVITO

Redactor ADN

Barranquilla



JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva