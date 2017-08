Dayro Moreno listo para jugar: Nacional visita a Jaguares

Jaguares de Córdoba tiene entre ceja y ceja un objetivo bien claro con el rival que se le viene, que es nada más y nada menos que Atlético Nacional, último campeón de la Liga.

El cuadro sinuano va con la firme intención de ganarle por primera vez en su corta historia (desde el 2014 compitiendo en el fútbol profesional) al conjunto 'Verdolaga' con el que se ha medido siete veces por Liga, sin conocer siquiera un empate. Todos los juegos los han perdido los felinos.

"Sabemos lo complicado que es Nacional. Aunque vemos que no está pasando por un buen momento, no deja de ser un duro rival. Tiene jugadores buenos en todas sus posiciones y todos ellos saben hacer diferencia", dijo Sebastián López, arquero de Jaguares.



En cuanto a las expulsiones que ha recibido el club cordobés en los últimos tres partidos manifestó "hay que saber cuidarse de eso y estar bien concentrados al momento de quitar los balones", dijo el cancerbero de 31 años.



Jaguares, que viene de empatar 1-1 en Barrancabermeja ante Alianza Petrolera, buscará su segundo triunfo del campeonato, lo que le servirá para ir escalando posiciones en la tabla general y el descenso, en esta última tabla, los monterianos mantienen una dura batalla con Tigres, América y Cortuluá.



Para este encuentro el cuarteto defensivo de los cordobeses no contarán con el central y capitán Wilmer Díaz, quien presenta un desgarró grado uno del gemelo de la pierna izquierda, por lo que tendrá una incapacidad de 15 días. Tampoco se podrá contar con el también defensor central Edwin Ávila, quien fue expulsado en el encuentro ante Alianza Petrolera.En reemplazo de estos jugadores estarán Ramón Córdoba y Leonardo Escorcia. Este último jugador ingresó en el partido anterior para ocupar el espacio del expulsado Ávila. En la parte de avanzada estaría Pablo Rojas en vez de Jesús Arrieta.

Orgullo de campeón

El elenco que dirige Juan Manuel Lillo intentará mostrar la eficacia de la que careció en anteriores presentaciones para imponerse al conjunto ‘felino’.

“Va a ser un partido durísimo ante un rival complicado. Tiene el descenso ahí y nosotros debemos alzar el nivel y recuperar los puntos que dejamos ir el miércoles en casa contra Equidad, que nos faltó un poco; pero cada tres o cuatro días tenemos nuevas oportunidades. Hay que mentalizarnos y sumar”, afirmó Daniel Bocanegra.



El nacido en Purificación (Tolima), quien sería titular, tiene claro que la falencia de actual campeón es en los metros finales y de cara al guardameta contrario. Ya sea actuando como lateral por la derecha o unos metros más adentro, como también lo ha utilizado el adiestrador español, sabe cuál es su función.

“Son varias posiciones como en tiempo atrás con el profesor Juan Carlos Osorio. Si me marcan mucho por el costado, tengo el plus de jugar hacia adentro y es importante tener esas alternativas. Si juego en la mitad, tengo visión para darle balones filtrados a los delanteros y oxigenar el equipo. Estoy preparado para aportar”, agregó.



Bocanegra aseguró que sueña con integrar la siguiente convocatoria de José Néstor Pékerman para los duelos de la Selección Colombia frente a Venezuela y Brasil, en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Serán precisamente las buenas actuaciones con el verde paisa las que lo pongan en el radar el timonel argentino.



Por otro lado, Daniel reconoció que el horario del encuentro con los orientados por Hubert Bodhert es pesado. Sin embargo, no es una excusa y sí una razón para hacer un “partido inteligente” en el que el dominio del esférico sea favorable al ‘rey de copas’, para evitar que Jaguares saque provecho de su familiaridad con el clima y el posible desgaste de Nacional.

“Tener mucho más la pelota para que corran ellos y no nosotros detrás del balón. En transiciones de defensa a ataque cuentan con hombres rápidos y habilidosos. Hay que tenerlos bien referenciados, estar atentos a recuperar lo más rápido posible porque en cualquier momento vamos a llegar al arco contrario. En los últimos 10 minutos ya las piernas pesan”, finalizó Bocanegra.

Alineaciones probables:

Jaguares: Sebastián López; Juan Zuluaga, Ramón Córdoba, Leonardo Escorcia, Elvis González; Kevin Londoño, Alexis Hinestroza, César Carrillo, Juan Villota; Ray Vanegas y Pablo Rojas.

D.T.: Hubert Bodhert.





Atlético Nacional: Franco Armani; Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Felipe Aguilar; Gorka Elustondo, Juan Pablo Nieto; Daniel Bocanegra, Andrés Rentería, Macnelly Torres, Jeison Lucumí; Dayro Moreno.

D.T.: Juan Manuel Lillo.



GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Montería





JULIANA SOSA GÓNGORA

Para EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @julysosag