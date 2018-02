Equidad quiere celebrar en Córdoba, enfrenta a Jaguares

La Equidad visita este domingo a Jaguares en busca de lograr sus tres primeros puntos en la Liga I-2018, en compromiso válido de la segunda jornada.



Los aseguradores vienen de igualar 0-0 como locales en la primera fecha frente a Alianza Petrolera y ahora su misión será recuperar las unidades en el difícil estadio de Armando Tuirán Paternina, en Sahagún (Córdoba).

No será fácil, por el clima, la cancha sintética, que no estamos acostumbrada a ella, pero con buen fútbol y siendo estratégicos, podemos sacar un buen resultado

“Estamos bien, mentalizados en el compromiso, concentrados en el objetivo que nos trazamos, que es llegar a las finales, esperando que nos vaya bien en el viaje, que nos traigamos la primera victoria en este semestre. No será fácil, por el clima, la cancha sintética, que no estamos acostumbrada a ella, pero con buen fútbol y siendo estratégicos, podemos sacar un buen resultado”, dijo el lateral Jhon Álex Cano.



Para dicho encuentro, el cual comenzará a las 4:00 de la tarde, La Equidad no podrá contar con su arquero Cristian Bonilla. El manizaleño, titular habitual, sufrió una lesión en la base del quinto metatarsiano en su pie izquierdo en el entrenamiento del viernes y será intervenido quirúrgicamente el martes. Su reemplazo será Esteban Ruiz.



“Confiamos mucho en él (Esteban Ruiz), desde el año pasado ha demostrado que tiene todas las condiciones para ser titular y la proyección de él la conocemos todos, por el lado de Cristian nos va a hacer mucha falta por el gran arquero que es y líder del equipo”, complementó Cano.



Pero para la fortuna de La Equidad podrá volver a contar con su capitán Stalin Motta y también con Juan Alejandro Mahecha y Fabián Vargas. Los tres se perdieron el partido contra los petroleros por suspensión, los dos primeros, y expulsión, el último.



“Se cedieron dos puntos de local y la idea es recuperarlos de visitantes contra Jaguares, lamentablemente tuvimos varias bajas en el primer partido y esas se sintieron. Por otro lado, la posibilidad que tuvieron varios compañeros juveniles de debutar, pero ahora ya estamos más completos y esperamos que el buen juego que tuvimos contra Alianza lo repitamos frente a Jaguares, pero con el resultado que queremos”, concluyó Jhon Álex Cano.

Posible alineación:

Equidad: Esteban Ruiz; Jhon Álex Cano, Francisco Nájera, Jeider Riquett, Andrés Correa; Juan Alejandro Mahecha, Stalin Motta, Fabián Vargas; Brayner de Alba, Diego Valoyes, Arbey Mosquera.

D.T.: Luis Fernando Suarez.



Marianella Ramos Castro

Para EL TIEMPO

Bogotá