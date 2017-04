Santa Fe quiere volver a los ocho: enfrenta a Rionegro

Ganar en casa y convencer con su juego a los aficionados, será la misión de Independiente Santa Fe este domingo en el partido de la fecha 14 de la Liga I-2017, en el que recibirá a Rionegro Águilas a partir de las 5:30 p.m.



La propuesta de Gustavo Costas será la de atacar y para eso contará con Omar Pérez y Johan Arango (pagó sanción) desde la mitad del campo, para alimentar a Ánderson Plata y Damir Ceter. Además, Kevin Salázar ayudará desde la primera línea de volantes para que el balón salga con claridad.

“En Libertadores mejoramos el volumen de juego y las opciones de gol. La pelota no quiso entrar, pero siempre vamos a estar más cerca de anotar si generamos posibilidades. Así que la idea es tener un equipo agresivo, pero muy ordenado sin descuidarnos atrás”, manifestó el DT argentino, quien rotará la nómina.



Aunque el próximo jueves seguramente pondrá su equipo titular para visitar a América, Santa Fe sabe que se piensa primero en Águilas y en esos tres puntos que lo devuelvan a los ocho mejores del campeonato, pues con los resultados del sábado salió momentáneamente.



“Siempre el que juegue tiene que estar claro en la idea de juego y entender que hay que buscar la victoria sea donde sea. Este domingo hay que sumar de a tres, porque queremos empezar a acercarnos a la clasificación”, apuntó el defensa Carlos Henao, quien tendrá la oportunidad en la zaga.



Santa Fe tiene 19 puntos y sabe que tiene una semana vital para acercarse al puntaje ideal que lo lleve a cuartos de final, pues después el calendario también lo pondrá a definir su futuro internacional.

Rionegro viajó con técnico provisional

Juan Eugenio Jiménez, quien hasta el lunes 17 de abril se desempeñaba como coordinador de las divisiones menores de Rionegro, será el técnico provisional que tendrán las Águilas, este domingo, cuando visiten a Santa Fe. Cabe recordar que el mismo lunes fue el día que en el que Néstor Otero presentó su carta de renuncia como estratega de las Águilas, después de que el día anterior cayera 0-1 contra Independiente Medellín.



Otero dejó a un Rionegro en la penúltima posición de la tabla, con 11 unidades, producto de dos victorias, cinco empates y seis derrotas. Para los integrantes del equipo antioqueño el partido contra Santa Fe será la última oportunidad de pelear por el ingreso al grupo de los ocho.



“Queremos sumar, sea la circunstancia que sea. Estamos intranquilos porque no se dan los resultados, pero lo que buscamos es salir de esta mala racha, nosotros solamente aspiramos volver por la senda del triunfo este domingo frente a Santa Fe y confiar que con el apoyo de la gente sigamos en la pelea la próxima fecha”, confesó el volante Luis Mosquera.



Durante la semana, además de los entrenamientos físicos y tácticos, se realizaron varios análisis de lo que está pasando al interior del plantel. La conclusión fue que a pesar de que Águilas ha tenido partidos buenos han caído en fallos puntuales que no han permitido sumar puntos.



“Hemos vivido una semana diferente después de la salida del profe Néstor, esperamos sea lo mejor y que la persona que venga llegue a aportarnos, este momento no es grato, ni para los hinchas ni para nosotros, esto no estaba en los planes de nadie y este debe ser un llamado de atención para todos y pensar que de nosotros depende seguir en la pelea”, argumentó el arquero Ernesto Hernández.



Las cuentas matemáticas que hacen los de Rionegro es que todavía quedan 21 puntos en juego, que sumados a los 11 que tienen actualmente los dejaría con 32 unidades, cerca de la cifra con la que han clasificado otros equipos anteriormente. No obstante, no les queda espacio para una derrota, por eso el partido de este domingo, con técnico nuevo, será fundamental para los planes de Rionegro que depende de que en cada partido consigan una victoria.

Alineación probable

Santa Fe: Róbinson Zapata; Carlos Mario Arboleda, Héctor Urrego, Carlos Henao, Leyvin Balanta; Kevin Salazar, Yeison Gordillo; Ánderson Plata, Omar Pérez, Johan Arango; Damir Ceter.

D.T.: Gustavo Costas.



Rionegro Águilas: Ernesto Hernández; Fabián Viáfara, Edwin Peraza, John Valencia y Fabio Rodríguez; Yilton Díaz, John Varela, John Javier Restrepo, Juan Esteban Ortiz y Luis Mosquera; Luis Páez.

D.T.: Juan Eugenio Jiménez.



Redacción Futbolred



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro