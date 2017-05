América por la clasificación anticipada, visita al DIM

Esta será la penúltima oportunidad que tendrá el equipo de Cali de sumar en ambas tablas, ya que por haber adelantado su compromiso de la fecha 19 contra Santa Fe, el cual perdió en condición de local. Después de visitar al DIM, deberá enfrentar al Bucaramanga del 'Pecoso', también en condición de visitante.



El arquero 'escarlata' Carlos Bejarano, expuso su conformidad por el rendimiento de su equipo hasta lo que va dl certamen. Igualmente manifestó su agrado por volver a pisar la grama del Atanasio, estadio en el que defendió en varias oportunidades los colores del 'poderoso de la montaña'.

Y más allá de que al inicio nos costó bastante, nos hemos recuperado, trabajando muy bien y por eso estamos en los primeros lugares

"Es bastante positivo lo que hemos hecho hasta este momento. No ha sido fácil y nunca nos conformaremos porque siempre queremos más y más allá de que al inicio nos costó bastante, nos hemos recuperado, trabajando muy bien y por eso estamos en los primeros lugares y cada vez más alejados del descenso", sostuvo Carlos Bejarano



"Muy contento de jugar nuevamente en Medellín, es una gran plaza en la que todos quieren jugar con un gran estadio. Muy agradecido con los directivos e hinchada del DIM porque cuando estuve allá, me dieron la mano y me trataron muy bien. Ahora estoy en América y defiendo a muerte esta institución, por eso vamos a buscar el triunfo", complementó



Medellín para Carlos Bejarano es un rival muy complicado. Que más allá de ya estar clasificados y por el compromiso por Copa Libertadores que deberán disputar el próximo martes 16 de mayo, quizá pongan un equipo mixto, el DIM según el portero americano, es un equipo sólido en su idea de juego.



"Tenemos que estar cortos, presionando sin darles espacios. Debemos quitarles la pelota, muy concentrados en ambas líneas y aprovechar los espacios que dejan, porque siempre salen a ganar y más siendo locales. Debemos sorprender con el contragolpe", puntualizó el arquero de 32 años.

porque siempre salen a ganar y más siendo locales. Debemos sorprender con el contragolpe"

Un grupo de 18 jugadores eligió el técnico Hernán Torres para viajar a la capital de Antioquia. Con tendencia netamente ofensiva, América de Cali llega a Medellín con 5 atacantes en su lista de convocados. Juan Camilo Hernández, Yorleys Mena, Charles Monsalvo, Martínez Borja y Santiago Silva, los dos últimos serán los encargados del ataque 'escarlata' desde el inicio del compromiso.



El que regresó después de estar ausente en el compromiso de la fecha pasada disputado en Tunja, por pagar una fecha de sanción generada por acumulación de tarjetas amarillas, es el lateral por ambas bandas Iván Vélez. Quien retornará al once titular, defendiendo la banda izquierda.



El 23 de abril del año 2011, fue el día en el que América visitó por última vez al Medellín. Fue victoria del 'poderoso' por la mínima diferencia, con gol de Jaime Castrillón. Ocho años lleva América sin ganarle a Medellín en el Atanasio Girardot.

Alineaciones probables:

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Diego Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Camilo Ayala, Johnny Mosquera; Steven Lucumí, Brayan Angulo; Cristian Martínez Borja, Santiago Silva.

Técnico: Hernán Torres.



Nelson Sandino

Para FUTBOLRED,

Cali.

Twitter: @Nelsandino1