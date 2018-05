Patriotas quiere revancha tras el juego de ida; Huila define en casa

Motivados por el valioso punto que consiguieron en el partido de ida, pero conscientes que cada compromiso es una historia distinta, el grupo de jugadores del cuadro de Neiva trabajó esta semana pensando en potenciar sus fortalezas. Este sábado en el estadio Guillermo Plazas Alcid se enfrentarán a Patriotas a las 8 p. m., por un cupo en las semifinales del campeonato en Colombia.

Saben los dirigidos por el argentino Craviotto que al frente tendrán un equipo que también intentará su paso a la siguiente fase y para ello expondrá todas sus condiciones futbolísticas en el gramado del Plazas Alcid de la mano de Iván Rivas su principal referente.

Desde las 8:00 de la noche de este sábado veremos dos equipos equilibrados en sus campañas y así lo muestran los números alcanzados en lo corrido de este campeonato, sin embargo en lo que pareciera una ventaja para el local, su principal fortaleza la ha cimentado haciendo respetar su casa, mientras que Patriotas evidencia en las estadísticas que no es un buen visitante.

En concepto del experimentado volante Mayer Candelo, el secreto para clarificar el partido estará en la tranquilidad y en la inteligencia con la que se enfrente el partido. “No nos podemos dejar llevar de las emociones. Eso sí debemos confiar en nuestras condiciones y ser muy ordenados, porque sabemos que el al frente hay un equipo que nos puede hacer daño si nos descuidamos. Hay noventa minutos para buscar la victoria y no nos podemos desesperar. Hay que saber hacer las cosas y hay que tomar las mejores decisiones en el desarrollo del partido” sostuvo el jugador vallecaucano que se ha convertido en el conductor del cuadro huilense en esta gran campaña.



El técnico argentino Néstor Craviotto le seguirá apostando a su módulo de cuatro hombres en el fondo, dos recuperadores, una línea de tres en zona creativa y un punta que es el goleador Omar Duarte. Poco hay por cambiar en esta instancia final del campeonato y su mayor fortaleza está ahí, en la continuidad que ha logrado darle a su equipo titular.

El central pereirano Eddie Segura ficha clave en la titular del cuadro opita, sueña con darle una alegría más a los huilenses. ”Estamos en una instancia bonita. Nosotros queremos pasar, pero sabemos que ellos piensan en lo mismo. No será un partido fácil y eso es lo primero que debemos tener en cuenta para que no haya sorpresas. El futbol no es fácil y por eso debemos entender que hay que estar concentrados todo



el partido, sin desesperos, sabiendo que hay noventa minutos para trabajarlo. Ojalá lo trabajado durante la semana lo podamos plasmar este sábado y darle una alegría más a nuestras familias” desatacó del jugador risaraldense.

Patriotas busca acceder por primera vez a semifinales

La ilusión de avanzar por primera vez a la semifinal sigue latente en las huestes de Patriotas, que este sábado 19 de mayo, a las 8:00 de la noche, visita a Atlético Huila en el compromiso de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura, que tendrá como escenario el Guillermo Plazas Alcid.



La llave está abierta luego del empate 1-1 que se presentó en el compromiso de ida en el gramado de La Independencia, en que el cuadro ‘opita’ logró el tanto del a través de Edward López en los últimos segundos del tiempo de adición del segundo tiempo.



Pese a esta circunstancia, si se quiere, adversa en su feudo, el onceno boyacense buscará la posibilidad de seguir con vida en el campeonato en un campo donde logró un empate 1-1 en el Torneo Apertura de 2017 y una derrota 2-0 en la fecha 10 de este año.

Dos novedades tendrá la nómina titular que orienta Diego Andrés Corredor Hurtado, con la ausencia del volante de marca argentino Exequiel Benavidez, quien no se recuperó de la lesión que sufrió en el último juego y en su lugar estará Andrés Felipe Ávila.



De igual modo, se prevé la ausencia del defensor central Davinson Monsalve, quien no ha podido superar el desgarro muscular de su pierna derecha que sufrió en el compromiso ante Leones y será sustituido por Nicolás Palacios.

“Esperamos en Neiva hacer un buen compromiso de tal forma que podamos conseguir la clasificación. La idea es ir a no encerrarnos, a no darles la iniciativa sino todo lo contrario, que nosotros tengamos la pelota y así la propuesta futbolística. Por fortuna, tenemos gente rápida, con lo que les podemos hacer daño en velocidad. Vamos a no escondernos, sino salir a jugarles el partido de tú a tú”, afirmó Diego Andrés Corredor Hurtado, entrenador de Patriotas.

Alineaciones probables

Atlético Huila: Geovanni Banguera, Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Edie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Ronaldo Tavera, Michael Ordoñez; Diego Gómez, Mayer Candelo, Eduard Lopez y Omar Duarte.

D.T.: Néstor Craviotto.



Patriotas: Diego Martínez; Santiago Roa, Jerson Malagón, Nicolás Palacios, Miller Mosquera, Julián Buitrago, Andrés Ávila, Iván Rivas, Ómar Pérez; Carlos Mosquera y Cristian Echavarría.

D.T.: Diego Corredor.







JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

En twitter: @jdiegodeportes







ULISES ORTEGA ACUÑA

Para EL TIEMPO

Tunja

Twitter: @odiseonoticias