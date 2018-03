Huila quiere ratificarse en el grupo de los ocho: recibe a Patriotas

Buscando su cuarta victoria en casa el cuadro opita recibe este domingo en el Plazas Alcid a Patriotas de Boyacá en juego de la décima fecha de la Liga Águila, en lo que representa el regreso del fútbol profesional a la capital huilense después de cuatro meses y siete días. Como se sabe el último juego en Neiva se disputó el 18 de noviembre de 2017 entre Huila y Tigres, con victoria para los locales 1-0 con anotación de central Andrés Felipe Correa.

Atlético Huila hoy, gracias a los nueve puntos conseguidos en el Murillo Toro donde fungió como local las tres primeras jornadas y a los cinco puntos que ha sumado como visitante permanece en el grupo de los ocho con 14 puntos y con la firme intención de alejarse cada día más del fantasma del descenso.



Por ello sus jugadores son conscientes que deben disputar cada partido como una final. Diego Gómez delantero bogotano: “Todos cuando llegamos sabíamos el reto que íbamos a enfrentar. Afortunadamente las cosas nos han salido bien y este equipo cada día está más compenetrado y jugando mejor al fútbol. Eso sí tenemos claro que no debemos aflojar si queremos alcanzar el objetivo de clasificar a la semifinal y por qué no a la final. No es fácil, pero hasta ahora hemos demostrado que con sacrificio y entrega las metas se pueden alcanzar y a eso le está apostando este equipo”, enfatizó el delantero bogotano que llegó procedente de Tigres.

El técnico argentino Nestor Craviotto dejó entrever en el trabajo de semana que su equipo registrará muy pocas novedades para el juego de este domingo. Es casi un hecho que saldrá de la titular el juvenil Jean Carlos Pestaña de gran actuación como volante cabeza de área en el partido frente a Santa Fe.



La otra gran novedad y que estaba esperando la afición opita es la inclusión en el grupo de concentrados del volante vallecaucano Mayer Cándelo quien fue inscrito el pasado 12 de marzo y podría ser tenido en cuenta algunos minutos este domingo mientras retoma su nivel físico y futbolístico.



“Para nadie es un secreto las grandes condiciones que tiene Mayer y sé que nos va a aportar mucho, pero hay que llevarlo poco a poco mientras se pone en forma. Así es el fútbol y él es consciente de ello”. Sostuvo el técnico Craviotto.

Posible alineación

Atlético Huila: Geovanni Banguera; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Diego Gómez, Ronaldo Tavera, Michael Ordoñez, Eduard López; Jorge Ramos y Omar Duarte.

D.T.: Néstor Craviotto.



JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

Twitter:@jdiegodeportes