Junior no puede descuidar la Liga, visita al Huila en Ibagué

Al Junior la vida le sonríe en la Copa Libertadores, donde está muy cerca de asegurar su cupo en la fase de grupos luego de ganarle 1-0 a Guaraní el pasado jueves, pero no ocurre lo mismo en la Liga, donde en la fecha anterior cayó 2-0 con el Pasto, en una discreta actuación de su equipo alterno.

Aunque la prioridad del equipo rojiblanco es ingresar al Grupo 8 de la Libertadores y obtener el derecho a enfrentar a Boca Juniors, Palmeiras y Alianza Lima, tampoco desea rezagarse en la competencia local, donde suma un triunfo (1-0 sobre Bucaramanga), una derrota y tiene un partido pendiente ante Envigado.



Este domingo contra el Huila, el técnico Alexis Mendoza volverá a emplear una nómina alterna, ya que los titulares se quedarán en Barranquilla preparando el duelo frente a Guaraní. Se espera que en esta ocasión, el equipo que Mendoza desplace a Ibagué entregue una mejor respuesta que la que dio en Pasto.

De la nómina que enfrentó a Guaraní, seguramente serán inicialistas ante Huila el uruguayo Jonatan Álvez, Luis Díaz y James Sánchez. A estos se le sumarán el portero José Luis Chunga, David Murillo, Deivy Balanta, Jonathan Ávila, Germán Gutiérrez, Luis Narváez, Jarlan Barrera y Sebastián Hernández.



Para este partido, Mendoza aspiraba a contar con el defensa central peruano Alberto Rodríguez, pero tras practicársele una resonancia magnética, se comprobó que la cicatrización de la lesión que padece en el gemelo de su pierna izquierda está en un 95 % y deberá continuar con su rehabilitación.



El que sí quedó apto para volver a la competencia y ha venido entrenando a la par de sus compañeros es el volante uruguayo Matías Mier, quien podría ser incluido en la nómina viajera a Ibagué.

Tenemos la mente puesta en la Copa Libertadores, pero no podemos descuidar la Liga FACEBOOK

TWITTER

"Es un partido importante para nosotros. Después de la derrota en Pasto estamos obligados a sumar para buscar meternos entre los ocho. Tenemos la mente puesta en la Copa Libertadores, pero no podemos descuidar la Liga", afirmó el volante Luis Narváez.

Atlético Huila quiere seguir sumando en la Liga

Después de sumar cuatro de los últimos seis puntos disputados, el cuadro huilense buscará este domingo frente al Junior en Ibagué mantener la racha y mejorar en la tabla general de posiciones. Huila ya suma 180 minutos sin recibir gol, el técnico Craviotto insistió durante el trabajo en la semana de la importancia de ser un equipo corto entre líneas, solidario, que no renuncie a ninguna pelota y que capitalices las oportunidades que se puedan generar.

no deja de ser un rival que tiene jugadores importantes que en cualquier momento te pueden complicar FACEBOOK

TWITTER

El entrenador Nestor Craviotto resaltó, “Junior es un equipo que a pesar que no tenga todos sus titulares por su compromiso en la Libertadores, no deja de ser un rival que tiene jugadores importantes que en cualquier momento te pueden complicar. Por ello necesitamos estar concentrados los 90 minutos, ser muy dinámicos y no dilapidar las que tengamos”, sostuvo el técnico argentino.



Por su parte el central pereirano Eddie Segura, autor del gol en la victoria frente al Cali, también entiende de las calidades del rival, “Para nadie es un secreto que Junior en uno de los grandes del país, que se armó para palear el título, pero nosotros estamos de locales así no sea nuestra casa habitual y lo lógico es que busquemos imponer las condiciones el partido para apuntarle a los 3 puntos".

Creo que en los dos últimos juegos se ha visto un equipo mucho más homogéneo en todas las líneas y esperamos seguir creciendo en la medida en que avance el campeonato FACEBOOK

TWITTER

Además el central agregó, "Esperemos que lo que hemos trabajado con el profesor en esta corta semana nos sirva para contrarrestar las virtudes del rival y potenciar las nuestras. Creo que en los dos últimos juegos se ha visto un equipo mucho más homogéneo en todas las líneas y esperamos seguir creciendo en la medida en que avance el campeonato”, ratificó Segura, que al lado del antioqueño Andrés Felipe Correa, Carlos Andrés Ramírez y Elvis Perlaza conforman el sistema defensivo del local.



Aunque el técnico maneja la duda de incluir desde el pitazo inicial al volante Ronaldo Tavera, todo apunta a que repetirá la misma formación que igualo 0/0 con Rionegro la jornada anterior. Claro que también podría optar por el juvenil Andrés Felipe Amaya quien ya se sumó a trabajos. Amaya que no se pudo sumar a microciclo con Colombia Sub 20 en Cali por quebrantos de salud de su señora madre, se sumó a trabajos con el equipo este viernes.

Alineaciones probables:

Huila: Geovanni Banguera ; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Harlin Suarez, José David Leudo, Michael Ordoñez; Diego Gómez, Omar Duarte y Jorge Ramos.

D.T.: Néstor Craviotto



Junior: José Luis Chunga; David Murillo, Deivy Balanta, Jorge Arias, Germán Gutiérrez; Luis Narváez, James Sánchez, Jarlan Barrera, Sebastián Hernández, Luis Díaz; Jonatan Álvez.

D.T.: Alexis Mendoza





José Diego Cardoza Sánchez

Para EL TIEMPO

Neiva

En twitter: @jdiegodeportes





Manuel Antonio Ortega Ponce

Para EL TIEMPO

Barranquilla