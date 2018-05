Huila recibe a Chicó y piensa en ser cabeza de serie

Sin el valioso aporte de Elvis Perlaza por banda derecha debido a la acumulación de tarjetas amarilla, el cuadro opita que viene de caer frente a Jaguares en casa y Millonarios en Bogotá, espera cerrar el todos contra todos, con una victoria frente al onceno boyacense.

Después del buen partido en mitad de semana por Copa Águila en la victoria frente a, Bucaramanga todo apunta a que el cuerpo técnico maneja como alternativa a Davinson Lemus. El futbolista nacido en Pueblo Rico Risaralda fue uno de los más destacados y de su pierna derecha nació el centro para el gol del argentino Franco Boló.



Los restantes jugadores serán los que normalmente han venido siendo titulares en la excelente campaña en lo que va corrido del torneo apertura en Colombia.

para nadie es un secreto que uno siempre quiere más y este domingo quiero aportar para la victoria de nuestro equipo en casa

El goleador, Omar Duarte, registra ocho goles en la presente temporada. Debido a su gran campaña se habla de la inminente salida del equipo huilense a mitad de año, “Estoy muy contento con la campaña colectiva pero también con lo hecho en lo personal; para nadie es un secreto que uno siempre quiere más y este domingo quiero aportar para la victoria de nuestro equipo en casa y también para seguir sumando en tabla de goleadores. Siempre es bonito ganar y mucho más cuando lo haces en tu casa y frente a tu afición”.

No nos podemos confiar por el momento que vive Chicó en la tabla, los hemos analizado, le hemos visto muy buenos partidos y la han ganado a equipos importantes como Santa Fe

Otra de las figuras de este equipo, el volante extremo Edward López, también quiere regalarle a la afición una victoria en la última fecha, "No queremos que la afición crea que nosotros bajamos la guardia porque ya estábamos clasificados, no, el futbol es así, pero este domingo vamos con todo a sumar esos tres puntos, pero sabemos que debemos hacerlo con inteligencia y trabajando el partido durante los noventa minutos. No nos podemos confiar por el momento que vive Chicó en la tabla, los hemos analizado, le hemos visto muy buenos partidos y la han ganado a equipos importantes como Santa Fe. Llegamos motivados a este partido y espero que todos vean el equipo con ese buen fútbol que generalmente practicamos”.



Después de más de un mes de ausencia de las canchas debido a una contusión en su pierna derecha, este domingo podría reaparecer en el banco de alternativas el delantero bogotano Diego Gómez, hombre que se había ganado la titular antes del juego frente a América de Cali. Con Gómez, Huila gana dinámica y explosividad en el último cuarto de cancha.

En la última fecha, Boyacá Chicó busca primera victoria de visitante

En la fecha de cierre del Torneo Apertura, Boyacá Chicó espera, por fin, celebrar su primera victoria en condición de visitante ante el Atlético Huila que ya se encuentra instalado en la ronda de cuartos de final.



El cuadro ajedrezado se encuentra estimulado por el triunfo obtenido a mitad de semana frente al Cúcuta Deportivo por la Copa Colombia, situación que ha reconfortado al plantel para enfrentar a un rival que buscará sumar una mejor ubicación como cabeza de serie.



Ocho derrotas en campo ajeno es el balance del elenco a cuadros, que todavía no sabe que es celebrar fuera de su campo. Varias de ellas muy dolorosas, ya que ha salido goleado en varias ocasiones por sus rivales, que han sabido aprovechar las debilidades que ha tenido el plantel a lo largo del campeonato.

Teniendo en cuenta ese saldo en rojo que tiene cuando juega a domicilio, el cuerpo técnico dispondrá de los jugadores que con el paso de las jornadas se han consolidado como titulares.



Es así como espera el retorno del capitán Óscar Balanta, quien se recuperó de su lesión que sufrió al comienzo de la competencia y jugó ante el cuadro motilón el pasado jueves. Y está el caso del mexicano Felipe Ponce, quien ya pagó las cuatro fechas de suspensión y podría ser alternativa en la zona medular.

Y muy contento porque logré marcar el primer gol ante Cúcuta y así borrar el grueso error que cometí ante Envigado

“Contento por la oportunidad que he tenido y que me permite mostrar mis condiciones que me han servido para ser convocado a los micro ciclos de la Selección de Colombia Sub-20. Y muy contento porque logré marcar el primer gol ante Cúcuta y así borrar el grueso error que cometí ante Envigado”, expresó el joven defensor central Carlos Romaña.

Alineaciones probables:

Atlético Huila: Geovanni Banguera; Davinson Lemus, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Ronaldo Tavera, Michael Ordoñez; Franco Boló, Mayer Candelo, Edward López y Omar Duarte.

DT: Néstor Craviotto.



Boyacá Chicó: José Escobar; Yordi Monroy, Carlos Romaña, José Mosquera, Nelino Tapia; Óscar Balanta, Felipe Ponce, Daniel Duarte, Mateo Palacios; Misael Riascos y Diego Valdés.

D.T.: John Gómez.







JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva

@jdiegodeport







ULISES ORTEGA ACUÑA

Para EL TIEMPO

Tunja