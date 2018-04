Nacional cabalga en la Liga, visita a La Equidad en Techo

Atlético Nacional visitará a La Equidad este domingo, a las 8:00 p.m., en el estadio Metropolitano de Techo. Encuentro valido por la fecha 18 de la Liga I-2018.

El conjunto asegurador recibe en el estadio de Techo al líder de la Liga luego de un buen partido contra Santa Fe, al que venció 2-0. Sin embargo, la irregular campaña lo tiene con 21 puntos en la tabla de posiciones y necesita ganar este domingo para mantener el sueño de clasificar, aunque bien es muy difícil.



La principal novedad de La Equidad será Stalin Motta, quien regresa luego de una fecha de suspensión por una roja en el partido contra Patriotas. En cambio, Carlos Peralta cumplirá su segundo partido de sanción.

Nacional está imparable, ahora visita el Metropolitano de Techo

Luego del empate agónico frente a Junior con una nómina alterna, el equipo verdolaga deberá emprender un nuevo viaje, esta vez a Bogotá, donde quieren rematar una gran campaña en la fase de todos contra todos.



Entre los convocados del conjunto antioqueño se destaca el regreso de la base que jugó contra Bolívar en Copa Libertadores, además del primer llamado de Camilo Zúñiga desde su llegada al fútbol colombiano. Otros de los que fueron llamado y estuvieron en el partido del pasado jueves contra Junior es Andrés Sarmiento, el delantero quiere aprovechar cada oportunidad que el cuerpo técnico le brinda en el plantel profesional.

“Gracias a Dios en el partido pasado pude contar con algunos minutos, tuve la fortuna de marcar y eso te llena de confianza. Siempre estuve preparado para aprovechar esta oportunidad. Desde que estaba en el banco creí que iba a marcar”, resaltó Sarmiento.



Sobre el encuentro contra Equidad, el juvenil verdolaga expresó que “será un rival duro como contra Junior, debemos aprovechar los espacios que tengamos. Hay que seguir trabajando y estar tranquilos para hacer un buen partido”.

Por su parte, Vladimir Hernández es otro de los viajeros a la capital de la República, el volante destacó que “debemos tomar buenas decisiones para seguir mejorando y sumar puntos. Siempre es importante sumar minutos, estar ahí, cada vez que el ‘profe’ (Jorge Almirón) me dé la oportunidad pueda aportarle al equipo. Esperemos seguir sumando para mantenernos en la cima de la Liga”.



Además, “siempre me preparo de la mejor manera, hay que seguir ayudándole al equipo, son muchos partidos importantes que tenemos para seguir afianzando la idea. A Nacional llegué para seguir sumando minutos, hasta ahora mis compañeros me han ayudado mucho para tener un gran nivel”, remarcó Hernández.

Alineaciones probables

Equidad: Diego Novoa; Walmer Pacheco, Francisco Nájera, Amaury Torralvo, Andrés Correa; Juan Mahecha, Fabián Vargas, Hansel Zapata; Brayner de Alba, Neider Barona; Arbey Mosquera.

D.T.: Luis Fernando Suarez.





Atlético Nacional: Fernado Monetti; Helibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Marcelo Delgado; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Macnelly Torres (Camilo Zúñiga); Reinaldo Lenis, Vladimir Hernández, Dayro Moreno.

D.T.: Jorge Almirón







Futbolred





Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín