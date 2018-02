Equidad quiere una victoria en la Liga: en Techo recibe a Envigado

La Equidad buscará este domingo no ceder más terreno en la Liga I-2018, cuando reciba a partir de las 2:00 de la tarde a Envigado, en juego de la quinta fecha.



Los aseguradores aún no logran su primer triunfo en el campeonato y esperan contra los naranjas sumar de a tres en Techo. Además, confían en anotar ese primer gol en el actual campeonato.

“Pensando en nosotros, en la capacidad que tiene el equipo, tenemos un gran plantel; buenos jugadores. En los partidos que hemos disputado nos ha faltado el gol, que es lo importante”, sostuvo Luis Carlos Cabezas, delantero de los aseguradores.



El artillero caleño reconoce que se les ha dificultado en la puntada final, pero confían en que frente a Envigado se le abrirá el arco y pueden festejar el triunfo.

“Trabajando día a día la definición, en la parte de adelante llegamos jugadores nuevos, ha pasado el acoplarse con los que ya estaban. Hay que seguir trabajando, el día a día, la repetición de la definición es la que te da la confianza a la hora de definir el partido”, agregó Cabezas.



Los conducidos por Luis Fernando Suárez acumulan tres puntos, producto de tres empates: 0-0 con Alianza Petrolera (primera fecha) y el mismo marcador contra Bucaramanga (tercera jornada) y Pasto (cuarta fecha). En la segunda, perdieron 1-0 en su visita a Jaguares. Saben que lo sumar para llegar a las finales es más que fundamental: contra Envigado sólo piensan en ganar.



“Tienen un platel joven, con ganas, de actitud. Nos imaginamos un juego de ida y vuelta, muy físico: estamos preparados para eso. Esperamos en casa asegurar el partido”, cerró Luis Carlos.

Envigado viajó sin su capitán

A la capital bogotana no pudieron viajar el volante y capitán de Envigado, George Saunders, ni el delantero Michael Gómez, quienes en la fecha pasada contra Once Caldas salieron lesionados. El inglés Saunders sufrió un esguince en el tobillo izquierdo que lo mantendrá afuera de las canchas por una semana.

En el caso del delantero Gómez fue una lesión en el muslo izquierdo que reapareció y está a la espera de ver cómo evoluciona su recuperación.



Cabe anotar que otros dos jugadores que hacían parte de los once titulares también están lesionados, son ellos Juan Alberto Mosquera y Wilfrido de la Rosa, refuerzo que llegó para este semestre pero que se lesionó en el último partido amistoso previo a que arrancara la Liga I.



En lugar de George estaría Neyder Moreno y en reemplazo de Gómez jugaría el delantero Carlos Rojas.

“A Saunders lo esperamos hasta último momento, pero en el examen antes de viajar a Bogotá identificamos que no está del todo recuperado. En cuanto a Gómez vamos a tener que hacer más diagnósticos para aclarar cuánto tiempo y cómo será la recuperación”, argumentó el médico de Envigado, el doctor Óscar Guerrero.



“Mantuve las recomendaciones del doctor Guerrero, me estuve cuidando bastante, realicé la terapia, mi idea era jugar porque yo amo lo que hago, pero lastimosamente todavía siento una molestia y no podré estar con mis compañeros en Bogotá”, confesó el capitán Saunders.



Cabe recordar que Envigado se mantiene en los primeros puestos de la tabla con siete puntos y un partido menos (frente a Junior). El Naranja ha derrotado 1-0 a Once Caldas, 2-0 a Rionegro y ha empatado 0-0 contra Deportivo Cali. Así entonces ajustó tres goles a favor y ninguno en contra.

“Estamos contentos con el rendimiento del equipo, venimos de menos a más, se ha notado el progreso y el fortalecimiento. Lastimosamente no contaremos con dos jugadores importantes, pero quienes los reemplacen harán también muy buen papel en Bogotá”, finalizó el técnico de Envigado, Rubén Darío Bedoya.

Alineaciones probables

La Equidad: Esteban Ruiz; Jhon Álex Cano, Francisco Nájera, Jeider Riquett, Andrés Correa; Juan Alejandro Mahecha, Fabián Vargas; Walmer Pacheco, Stalin Motta, Mariano Vázquez; Luis Carlos Cabezas.

D.T.: Luis Fernando Suárez.





Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Luis Rodríguez, Camilo Mancilla y Daniel Londoño; Neyder Moreno, Nelson Lemus, Iván Rojas, Nicolás Giraldo y Yeison Guzmán; Carlos Rojas.

DT: Rubén Darío Bedoya.





FUTBOLRED



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado