Deportivo Cali, a sumar fuera de casa, visita a La Equidad

La Equidad espera mantener su buena racha en condición de local cuando reciba este domingo, a partir de las 4 de la tarde, al Deportivo Cali, en cotejo válido por la novena jornada de la Liga I-2018.

En Techo, en lo que va de la temporada, los aseguradores han ganado dos partidos y ha empatados otros dos más, por eso, la misión es vencer a los azucareros, que de visitante no han podido sumar en este campeonato.

Definitivamente tenemos que hacer respetar nuestra casa, desde el año pasado venimos siendo fuertes en Techo

“Definitivamente tenemos que hacer respetar nuestra casa, desde el año pasado venimos siendo fuertes en Techo y ganar, porque es la única manera de seguir peleando para estar cerca de ese objetivo que es clasificar a los ocho”, dijo Jhon Álex Cano.



Los conducidos por Luis Fernando Suárez vienen de caer en la fecha anterior frente a Medellín por 1-0 en el Atanasio, ahora le apuestan a recuperar los puntos perdidos. Cano, por otra parte, también se refirió al contrincante: Cali.



“Es un rival, que a pesar de que no le ha ido muy bien jugando como visitante, es de mucho cuidado, se ha caracterizado por tener jugadores buenos ofensivamente, hay que aprovechar las falencias de ellos, tienen debilidades y hay que saberlas descifrar. Confiamos en el triunfo”, agregó el lateral.

Cali, a borrar 6 meses sin sumar por fuera de casa

Tras volver al triunfo por 2-1 frente a Once Caldas, Deportivo Cali visitará a La Equidad en el Estadio de Techo por la novena fecha en la Liga I-2018. Los azucareros vienen de seis meses sin poder sumar un solo punto como visitantes. El partido, este domingo a las 4:00 p.m.



El equipo dirigido por Gerardo Pelusso tendría una variante en su once titular con respecto a los jugadores que empezaron frente al blanco blanco de Manizales. José 'Pepe' Sand, quien anotó en este encuentro, salió con una molestia muscular y no viajó a Bogotá, por lo que en su lugar estaría Pablo Sabbag.

El partido contra La Equidad es muy difícil, ellos ya tienen una manera de jugar determinada y eso es importante para un equipo de fútbol

“Vamos a ir a Bogotá a tratar de conseguir un resultado positivo, ya que hace bastante tiempo no sacamos ni siquiera un empate fuera de nuestro estadio. El partido contra La Equidad es muy difícil, ellos ya tienen una manera de jugar determinada y eso es importante para un equipo de fútbol”, dijo el uruguayo.



Además, Abel Aguilar no estaría presente en la capital del país ya que viajaría a la concentración de la Selección Colombia, que jugará partidos amistosos frente a Francia y Australia. Por otro lado, le servirá para terminar de recuperarse de la fatiga muscular presentada en el gemelo de la pierna derecha.

Alineaciones probables:

La Equidad: Esteban Ruiz; Walmer Pacheco, Jeider Riquett, Francisco Nájera, Andrés Correa; Stalin Motta; Fabián Vargas, Juan Alejandro Mahecha; Mariano Vásquez; Carlos Peralta, Arbey Mosquera.

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Jhon Lucumi, Jeison Ángulo ;Andrés Pérez, Kevin Balanta, Didier Delgado, Jhon Mosquera; Nicolás Benedetti; Pablo Sabbag.

D.T.: Gerardo Pelusso.





Marianella Ramos

Para El TIEMPO

Bogotá



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter : @BernardiFutbol