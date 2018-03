Santa Fe, a seguir su ascenso en la Liga cuando enfrente a Envigado

Independiente Santa Fe necesita una victoria urgente en la Liga I-2018. Así, este miércoles visita a Envigado con la obligación de mejorar su alicaída imagen y sacar tres puntos fuera de su casa para nivelar las cargas en la tabla de posiciones, pues ocupa los últimos puestos.

Al cuadro albirrojo le ha costado fortalecerse como equipo. Aparte del regular rendimiento en lo que va del año, también han golpeado duro las lesiones. Para fortuna para el técnico Gregorio Pérez, podrá volver a contar con el lateral derecho Víctor Giraldo y además regresará Juan Daniel Roa al medio campo; además Leyvin Balanta tendría minutos, mientras que cuidó a Wilson Morelo para el fin de semana.



“Tenemos que seguir trabajando con mucha tranquilidad y confianza en que podemos corregir los errores y fortalecernos. Sabemos en qué hemos fallado y solo nos queda mejorar para conseguir buenos resultados. La actitud está, así que vamos a mejorar”, aseguró Víctor Giraldo, quien espera volver para brindarle su experiencia al plantel cardenal.



Santa Fe ocupa el puesto 18, con 6 unidades en igual cantidad de compromisos. Como visitante perdió las tres veces que jugó en este campeonato.

Envigado quiere seguir invicto en casa

Este miércoles, a las 6:00 de la tarde, cuando reciban a Santa Fe, esperan repetir un marcador similar, pues necesitan puntos para no perder de vista al grupo de los ocho y porque quieren ser fuertes en su estadio.



Cabe recordar que el Naranja está en la décima casilla con ocho puntos, a dos de Deportivo Cali, quien actualmente es el octavo de la tabla de posiciones.



“Aunque Santa Fe no esté bien ubicado, si bien sabemos que ocupa la antepenúltima casilla de la tabla, es un equipo que va a venir a buscar los tres puntos, a hacer un buen partido y hacer todo lo posible por ganar en nuestra casa”, manifestó Rubén Darío Bedoya, director técnico de Envigado.



Asimismo, expresó que Envigado quiere repetir en el Parque Estadio lo que ha hecho en los anteriores tres partidos que ha disputado este semestre.



“Hemos hecho muy buenas presentaciones en condición de local. Necesitamos los tres puntos, la intención es volver a ingresar al grupo de los ocho y al mismo tiempo alejarnos del Descenso”, puntualizó Bedoya.



Para este partido, en el equipo naranja, sólo habrá una modificación en el once inicial. En lugar de Luis Rodríguez, en la defensa, estará el juvenil Cristian Ramírez. Así entonces, el resto del plantel serán los mismos que estuvieron en la derrota 2-1 contra Deportes Tolima en Ibagué.



Los encargados de la logística decidieron habilitar sólo la tribuna occidental, la cual tendrá un valor en la boletería de 30 mil pesos.

Alineaciones probables:

Envigado: Jefferson Martínez; Nelson Lemus, Camilo Mancilla, Cristian Ramírez y Daniel Londoño; George Saunders, Diego Moreno, Michael López, Nicolás Giraldo y Duván Vergara; Carlos Rojas.

DT: Rubén Bedoya.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Víctor Giraldo, Javier López, William Tesillo, Carlos Arboleda (Balanta); Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Rubén Bentancourt, Jhon Pajoy.

D.T.: Gregorio Pérez.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado



Redacción Futbolred