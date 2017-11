Envigado, con posibilidades de clasificar, recibe a Patriotas

Con 25 puntos necesita vencer a Patriotas y esperar que otros resultados no se den.

La posibilidad más clara es que Independiente Medellín (26 puntos) pierda frente a Nacional y que los felinos de Jaguares (25) y Tigres (26) no ganen contra Rionegro y Huila, respectivamente.



La otra opción, si es que gana Medellín, es que América (28) caiga por cuatro goles con Bucaramanga y que Envigado venciera por la misma cantidad de goles a Patriotas para quedar mejor posicionado con el Gol de Diferencia. Esto le sirve, siempre y cuando, Tigres y Jaguares no ganen.

Ante estas probabilidades, los dirigidos por Rubén Darío Bedoya, que ya consideran ganado el año al estar afuera del grupo de los coleros, se sienten tranquilos pero con las ganas de sumar los tres puntos en Tunja.

“Se siente tranquilidad pero sabemos que tenemos un partido muy importante este fin de semana. Necesitamos ganar y no perder la esperanza de que se den otros resultados. Dios verá si seguimos compitiendo este semestre. Tenemos un buen equipo, pero Patriotas es un equipo complicado”, expresó el arquero Jefersson Martínez.



Para el técnico Rubén Darío Bedoya, entretanto, la respuesta a la pregunta de cómo Envigado subió del puesto 19 a estar tan cerca del grupo de los ocho se debe, según él, a que sus dirigidos han enfrentado cada partido como si fuera una final.

“En cada fecha han trabajado con interés, profesionalismo, responsabilidad, siempre con la intención de sacar al equipo del último lugar de la tabla. Así conseguimos grandes resultados y llegamos a esta última fecha con posibilidades. Trataremos de hacer las cosas bien, haberle ganado a Pasto en el partido correspondiente a la fecha 15 nos dejó motivados y con la mejor energía para lograr un gran resultado en Tunja”, argumentó Bedoya.



Las novedades en el equipo antioqueño serán dos: Juan Alberto Mosquera, autor del primer gol frente a Pasto, no podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras que Michael Gómez tampoco será tenido en cuenta debido a una lesión.

En lugar de Mosquera estará Iván Rojas y en vez de Gómez actuará Carlos Rojas, autor del segundo gol contra Pasto.



Así entonces, el delantero Rojas hará dupla con el panameño Joseph Cox, quien regresará a la titular. El resto del equipo se mantendrá igual, respecto al que jugó el fin de semana pasado.

Posible alineación

Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Juan Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez y Daniel Londoño; George Saunders, Iván Rojas, Nelson Lemus y Néyder Moreno; Carlos Rojas y Joseph Cox.

D.T.: Rubén Darío Bedoya.



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

