Once Caldas busca un nuevo triunfo en la Liga, enfrenta a Envigado

Evigado, llevó a cabo su entrenamiento a las 2:00 de la tarde, la misma hora a la que será el partido este domingo. De esta manera, el onceno anaranjado ultimó todos los detalles para hacerle frente al líder de la Liga, quien ha ganado los tres encuentros que ha disputado hasta el momento.



Los antioqueños están motivados y se sienten con confianza, no sólo por su entrenamiento, sino porque viene de ganarle 2-0 a Rionegro. El equipo local formaría, por ahora, con el mismo once inicialista que jugó contra las Águilas.

“Dos cosas nos dejó la victoria pasada frente a Rionegro. La primera es que nos aportó confianza y tranquilidad. La segunda es que nos sirvió para creer que podemos volver, como lo fue antes, un fortín nuestro estadio”, argumentó Arrieta.



También dijo que su mente no está tanto en lo que va a traer Once Caldas, sino que está concentrado en lo que él y sus compañeros pueden dar.



“Somos conscientes de nuestras fortalezas, éstas nos van a abrir camino para vencer a un gran rival”, argumentó el lateral Cristian Arrieta, hombre de confianza en la defensa del técnico Bedoya.

Los de Manizales quieren la cuenta perfecta

El Once Caldas no cree en nadie, gracias a su positivo inicio en la Liga, que lo tiene en la cúspide de la tabla de posiciones con 9 puntos, los cuales le han representado unidades de oro, pues le ha ganado a tres rivales con los que pelea por no descender.



Jaguares, Bucaramanga y Pasto conocieron la contundencia ofensiva del ‘blanco’, conjunto que quiere volver a dar un golpe de autoridad este domingo cuando visite a Envigado, otro de los observados por el fantasma de la B, contexto exponente de una final, o así por lo menos lo asumen el plantel y el cuerpo técnico del club cafetero, quienes pretenden certificar su buen arranque en el Estadio Polideportivo Sur.



Los caldenses parecen ser indestructibles, sin embargo, la tenencia de la pelota no es su fuerte, situación que puede ser aprovechada por sus rivales, que deben preocuparse por la efectividad de los manizaleños, aparte de darle manejo a la esférica si logran apropiarse de ella, único mecanismo que puede vulnerar al manizaleño.

“Lo que se viene ahora con Envigado es otro de los partidos más complejos que vamos a tener, pero estamos convencidos de que podemos hacer un buen compromiso. Lo que queremos hacer es ganar, aunque tenemos que tener mucha cautela, ser analíticos y esperamos bajo la propuesta que tengamos sacar un buen resultado”, dijo el entrenador Hubert Bodhert.



Algunos jugadores dan señales de carga física, no obstante, frente al ‘naranja’: se mantendrá la nómina que goleó 3-0 al Pasto. Los ‘blancos’ prometen cumplir, pese al desgaste, porqué Bodhert se encarga de preparar físicamente, tácticamente y funcionalmente a cada futbolista.

“El grupo está trabajando parejo para conseguir los tres puntos en cada encuentro. Vamos aportando para que cada cosa siga saliendo bien en el terreno de juego”, comentó el central Miguel Nazarit.

Alineaciones probables

Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Luis Rodríguez, Camilo Mancilla y Daniel Londoño; George Saunders, Nelson Lemus, Iván Rojas, Nicolás Giraldo y Yeison Guzmán; Michael Gómez.

DT: Rubén Darío Bedoya.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Miguel Nazarit, Geisson Perea y David Gómez; Mauricio Restrepo; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera, Sergio López y Ray Vanegas; Edder Farías.

D.T.: Hubert Bodhert.





Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado





Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA