Nacional quiere la victoria fuera del Atanasio: visita a Envigado

Los verdolagas regresan al Valle de Aburrá luego de empatar sin goles contra Atlético Bucaramanga el pasado jueves. Pensando en lo que se viene, Jorge Almirón realizó varios cambios en la nómina de convocados que competirán en el ‘balcón de la raza’.

Macnelly Torres, Diego Braghieri y Reinaldo Lenis tendrán descanso en esta fecha. En su lugar estarán Carlos Cuesta, Diego Arias, Rafael Marcelo Delgado y el delantero juvenil Andrés Sarmiento. Otro juvenil, Hayen Palacios, de buen suceso en las categorías inferiores, hace su aparición en el plantel profesional. Hayen es extremo derecho, se destaca por ser potente, jugar por las bandas y realizar buenos centros.



Sobre la rotación, el técnico Almirón expresó que “la tenemos para que todos tengan participación, los jugadores deben saber que quiere el entrenador. Debemos ser determinantes”.



En cuanto a las posiciones en la cancha, el argentino destacó que “respeto al jugador que es determinante en su puesto, los demás deben pasar por varios puestos dependiendo que suceda en el partido, entender el juego. No hay jugadores que estén en una sola posición”.

Queremos estar tranquilos en la última jugada, nos estamos llenando de ansiedad y debemos concretar las opciones que generemos. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Jeison Lucumí se refirió al partido pasado y como mejorar para el que viene. “Queremos estar tranquilos en la última jugada, nos estamos llenando de ansiedad y debemos concretar las opciones que generemos. Seguimos haciendo el trabajo de las salidas, la posesión del balón y buscando los espacios libres”.

Envigado quiere otro triunfo que lo meta en los ocho

El conjunto anaranjado, que viene de vencer 0-3 a Junior, en condición de visitante, recibirá este domingo a Atlético Nacional, a las 5:15 de la tarde, en el Parque Estadio.



Luego de lograr un resultado en Barranquilla que sorprendió hasta a los mismos jugadores envigadeños, el equipo que dirige el técnico Rubén Darío Bedoya trabajó a doble jornada para lograr un resultado similar al que le aplicó a Junior, en el partido que hacía parte de la tercera fecha de la Liga.



Pero no sólo los delanteros que hicieron los goles en este compromiso se llevaron todas las flores, pues también fue elogiado el arquero Santiago Londoño por la afición naranja y hasta por el veterano René Higuita, quien colgó una foto en twitter en donde estaba él sentado junto a un niño de seis años, luego de un entrenamiento de la Selección Colombia con miras a las Eliminatorias, en el año 2001, acompañada de una frase: “Se nos creció ayer este niño en el Metropolitano, Santiago Londoño, arquero de Envigado FC. Se nos creció”.

📋LISTA DE CONVOCADOS📋



Este es el grupo de convocados para jugar el partido por la fecha #10 el día de mañana frente al @nacionaloficial.#VamosEnvigado#CanteraDeHéroes 💪🏻🍊 pic.twitter.com/rdkW5HD6pc — Envigado Futbol Club (@EnvigadoFC) 24 de marzo de 2018

Londoño, luego de conocer este gesto por parte de Higuito confesó: “Me produjo inmensa alegría que un jugador, una gloria como lo es él, me hubiera dado este reconocimiento por redes sociales. Le tengo profunda admiración y que él haya hecho esto me hace esforzarme más”. Señaló también que cuando vencieron a Junior no pensaban que iba a ser por un marcador de tres goles.



“Sólo íbamos con la mentalidad de quedarnos con los tres puntos, queríamos quedarnos con la victoria porque veníamos de perder contra Patriotas y hace días que no ganábamos”, agregó.



Del partido de este domingo contra Nacional argumentó que van a salir con la misma convicción con la que salieron frente a Junior. “Será un partido importante, será en nuestra casa, estaremos concentrados y con la firme intención de lograr un buen resultado”, finalizó Londoño.

Alineaciones probables:

Envigado: Santiago Londoño; Nelson Lemus, Camilo Mancilla, Luis Ángel Rodríguez y Daniel Londoño; Iván Rojas, George Saunders, Michael López y Duván Vergara; Diego Moreno y Wilfrido de La Rosa.

DT: Rubén Darío Bedoya.



Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Carlos Cuesta, Alexis Henríquez, Rafael M. Delgado; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Aldo Leao Ramírez; Jeison Lucumí, Andrés Rentería, Gustavo Torres.

D.T.: Jorge Almirón





Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado





Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín