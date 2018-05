Medellín se afila para los cuadrangulares, visita al Envigado

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo a Envigado Fútbol Club desde las 2:00 p.m. en el estadio Polideportivo Sur de Envigado. Encuentro válido por la fecha 19 de la Liga I-2018. Motivados por las cuatro victorias consecutivas, para los dirigidos por Ismael Rescalvo, jugar en el sur del Valle de Aburrá siempre será especial, el clásico joven de Antioquia siempre ha tenido duelos vistosos, con goles rojos y naranjas.

Ocho cambios presentará el poderoso para su duelo frente a la cantera de héroes: Yimmi Gómez, Jhon Hernández, Mauricio Gómez, Gabriel Díaz, Elacio Córdoba y Ever Valencia, Guillermo Tegue y Julián Lemos.



Sobre Lemos, ya estuvo convocado para el partido frente al Atlético Bucaramanga, es defensa central, derecho, nacido en Itagüí, hace 20 años. Actualmente es el capitán del equipo sub 20.

En cuanto a Guillermo Tegue, será su primera convocatoria. Es defensa central, derecho, nacido en Santander de Quilichao, Cauca, de 18 años de edad. Actualmente hace parte del equipo sub 18. Integró la selección Valle.



Entre las ausencias obligadas están: Andrés Ricaurte y Didier Moreno quienes completaron la quinta tarjeta amarilla frente al América de Cali y fueron sancionados automáticamente. Hernán Pertuz presenta una fascitis plantar que lo tendrá en recuperación para el duelo del próximo jueves contra Sol de América, por la vuelta de la primera fase en la Copa Sudamericana 2018.



Uno de los que volverá a su antigua casa es Jorge Segura, el popular ‘porto’ nació en el profesionalismo con Envigado y lo enfrentará por primera vez. “No me olvido donde nací, donde me dieron la oportunidad de jugar, pienso que será un gran partido, aunque no tengan opciones de clasificar, ellos quieren buscar un buen resultado. Siempre han sido partidos difíciles, si tengo la oportunidad de marcar, lo voy a disfrutar mucho, hay que ser maduros”, expresó.

Es bueno volver a ver muchos amigos, espero disfrutarlo y que podamos conseguir un buen resultado para Medellín, son tres puntos importantes para nuestro objetivo

En cuanto a otro exEnvigado en las toldas rojas, Ismael Rescalvo volverá al Polideportivo Sur donde comenzó su camino en el fútbol colombiano. “En lo personal es importante volver a mi casa, será un partido especial por enfrentar a mi ex equipo que le tengo mucho cariño. Es bueno volver a ver muchos amigos, espero disfrutarlo y que podamos conseguir un buen resultado para Medellín, son tres puntos importantes para nuestro objetivo”, remarcó.

Envigado quiere cerrar con una victoria su participación en la Liga I

Envigado, que viene de caer contra Millonarios en condición de visitante, perdió toda ilusión de clasificar a la siguiente fase de la Liga, al quedar en la tabla con 23 puntos.



No obstante, sus jugadores y cuerpo técnico manifestaron que lo darán todo para cerrar con una victoria su última participación del semestre del Todos contra Todos.

Vamos a encarar a Medellín como lo hemos hecho con los demás rivales todo este semestre, con actitud de juego y hambre de victoria

“Es un deber nuestro enfrentar todos los compromisos con la altura que se merece. No tenemos opciones para clasificar, pero tenemos muchos motivos para querer la victoria. Vamos a encarar a Medellín como lo hemos hecho con los demás rivales todo este semestre, con actitud de juego y hambre de victoria”, manifestó el técnico Rubén Darío Bedoya.



Para este compromiso, el estratega antioqueño no podrá contar con los servicios del inglés George Saunders debido a que en el partido contra Millonarios fue expulsado por doble amarilla. En su lugar estará el volante de marca Iván Angulo.



Cabe anotar que a Envigado, este semestre le fue mejor de visitante que de local, sin embargo, pese a las estadísticas, quiere terminar con una victoria en su casa. Medellín, por su parte, quiere ganar para no encontrarse con Atlético Nacional en los cuartos de final.

Alineaciones probables

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo, Elacio Córdoba, Jesús David Murillo, Julián Lemos, Elvis Mosquera; William Parra, Daniel Restrepo, Brayan Angulo, Javier Calle, Mauricio Gómez; Leonardo Castro.

D.T.: Ismael Rescalvo



Envigado: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Camilo Mancilla, Santiago Noreña y Daniel Londoño; Iván Angulo, Iván Rojas, Neyder Moreno y Nicolás Giraldo; Duván Vergara y Wilfrido de la Rosa.

DT: Rubén Darío Bedoya.







JUAN CAMILO ÁLVAREZ

Para EL TIEMPO

Medellín





ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Envigado