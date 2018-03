Envigado no quiere sorpresas en casa, recibe a Leones

Este sábado a las 2:00 de la tarde, en el Polideportivo Sur, se vivirá el primer encuentro entre envigadeños e itagüiseños. El Naranja llega a este compromiso luego de caer 1-0 en su visita a La Equidad. Mientras que Leones viene de lograr su primera victoria en la Liga, al vencer 2-1 a Deportivo Pasto en Ditaires.

No obstante, Envigado este semestre no ha perdido en su estadio, allí venció 2-0 a Rionegro Águilas y 1-0 a Once Caldas, por lo que se siente confiando y con el positivismo para lograr una buena presentación frente a Leones.

Este partido será muy intenso, pues tanto Leones como Envigado somos equipos con jugadores jóvenes que tenemos hambre de gol FACEBOOK

“Este partido será muy intenso, pues tanto Leones como Envigado somos equipos con jugadores jóvenes que tenemos hambre de gol, corremos mucho, no damos un balón por perdido y queremos ganar a como dé lugar. Tenemos que hacer respetar nuestra casa”, manifestó el lateral derecho de Envigado, Cristian Arrieta.



En contraste, el volante de Leones, Sebastián Gómez, manifestó su alegría por el triunfo pasado, porque sienten que abrieron una página de un libro que va a tener más victorias y porque el equipo está jugando mejor.

Queremos ganar este ‘clásico’ contra un equipo que se parece mucho a nosotros. FACEBOOK

“En la fecha pasada conseguimos una victoria muy importante, pero no queremos que esto pare, tenemos que seguir cosechando más triunfos. Queremos ganar este ‘clásico’ contra un equipo que se parece mucho a nosotros. Lo que sí sabemos es que va a ser complicado, lo bueno es que será acá cerquita y nos vamos a sentir como si estuviéramos de locales”, puntualizó Gómez.



En cuanto a las novedades, Envigado podrá contar con su capitán George Saunders, quien se recuperó de su golpe en el hombro, mientras que Leones jugará con su once habitual.



Envigado, con un partido menos (tiene aplazado el partido por la tercera fecha contra Junior) está ubicado en la séptima casilla, con siete puntos. Leones, por su parte, está en el puesto 14, al ajustar cinco unidades.

Alineaciones probables

Envigado: Jefferson Martínez; Cristian Arrieta, Camilo Mancilla, Luis Ángel Rodríguez y Daniel Londoño; Nelson Lemus, George Saunders, Iván Rojas y Nicolás Giraldo; Yeison Guzmán y Carlos Rojas.

DT: Rubén Darío Bedoya.



Leones: Arled Cadavid; Daniel Osorio, Edisson Restrepo, Juan Felipe Aguirre y David Montoya; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Roger Lemus y Wilmar Cruz; John Sánchez y Jeison Medina.

DT: Juan Carlos Álvarez.







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado e Itagüí