Junior, a mantener la racha en su visita a Envigado

El conjunto antioqueño recibirá este sábado, a las 6:00 de la tarde, al Junior de Barranquilla, en el Parque Estadio. El equipo de Julio Comesaña viene en una gran racha luego de conseguir su paso, contra Lanús, a la siguiente ronda de la Copa Suramericana; y del empate y el triunfo en las dos primeras jornadas del campeonato colombiano.

La noticia del equipo barranquillero pasa por la desvinculación del jugador, Alberto

"El Mudo" Rodríguez, el defensor peruano y el club llegaron a un acuerdo para la desvinculación del central que llegó a principio de año.



Por otra parte el mediocampista Jarlan Barrera ha encontrado la continuidad que necesita en las manos de Julio Comesaña, en la victoria 3-0 contra Pasto, en la segunda fecha del campeonato, el samario se hizo eje y fue fundamental en el funcionamiento del conjunto barranquillero.

El entrenador aspira a que el equipo mantenga el funcionamiento que ha venido mostrando hasta el momento, se viene una seguidilla de partidos fundamentales por la Copa Suramericana, la Liga y los octavos de la Copa Colombia contra Quindío,

en donde defenderá el título obtenido el año pasado, razón por la cual el DT espera mantener a sus jugadores al máximo, incluyendo al refuerzo Fabián Sambueza, "apenas está entrenando, tiene que adaptarse, acá es más fuerte la temperatura, esperemos que esté listo para poder ubicarlo”.

Envigado no quiere más empates, este sábado espera ganarle a Junior

Dos empates en línea es lo que ha conseguido hasta ahora el equipo que dirige el técnico Rubén Darío Bedoya. En la primera fecha igualó 1-1 con Deportivo Cali, en condición de local, y volvió a repetir el mismo marcador en su visita a Rionegro Águilas.



Envigado, que fue el equipo que menos contrataciones hizo este semestre, sólo contrató al volante Eduardo Montenegro, espera hacerle frente a un Junior que viene de golear 3-0 a Deportivo Pasto y de igualar 0-0 contra Atlético Bucaramanga, en la primera jornada de la Liga II.

“Hemos venido sumando puntos pero de a uno se hace más difícil escalar en la tabla. Queremos los tres puntos este sábado. Consideramos que nuestro juego viene de menos a más, tenemos todo para hacerle un gran partido a Junior, somos conscientes de nuestras fortalezas”, expresó Neyder Moreno, autor del gol de hace ocho días contra las Águilas.



Los anaranjados han marcado dos goles este semestre, el otro anotador envigadeño es Carlos Rojas, quien de cabeza consiguió el 1-1 contra los caleños. Manifestó que él y sus compañeros están motivados para este partido y que el nivel de confianza ha aumentado a medida que la Liga ha ido transcurriendo.

“No mostramos mucha fortaleza contra Cali, pero frente a Rionegro nos vimos más ofensivos y más concentrados. Contra Junior vamos a demostrar de qué somos capaces y soñamos con quedarnos con los tres puntos”, puntualizó el delantero Rojas.



Para este compromiso la nómina titular de Envigado no presentará ninguna modificación. Aunque Iván Rojas y Michael López, quienes estaban jugando con la Selección Colombia que ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, están convocados y podrían sumarse a los once inicialistas a última hora.

Alineaciones probables

Envigado: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Luis Rodríguez, Camilo Mancilla y Santiago Ruiz; Juan Alberto Mosquera, Diego Moreno, Neyder Moreno y Yeison Guzmán; Duván Vergara y Wilfrido de la Rosa.

DT: Rubén Darío Bedoya.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Deivy Balanta, Rafael Pérez, German Gutiérrez; Sebastián Hernández, Leonardo Pico, James Sánchez; Jarlan Barrera, Luis Díaz; Teófilo Gutiérrez.

D.T.: Julio Comesaña.





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado







DEPORTES