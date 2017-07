Duelo de antioqueños: Envigado vs. Medellín

Envigado Fútbol Club recibirá a Deportivo Independiente Medellín este sábado, a las 7:35 p.m., en encuentro de la segunda jornada de la Liga II que se disputará en el estadio Polideportivo Sur. El conjunto que orienta Ismael Rescalvo necesita el triunfo para dejar atrás la derrota 4-2 con Deportivo Cali, en el debut de la Liga.

Lo que pasó ante la escuadra ‘azucarera’, molestó notablemente al timonel. Como lo expresó en la rueda de prensa posterior a ese compromiso, se reiteró en que la actuación del árbitro Carlos Ortega perjudicó a sus dirigidos que se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Joseph Cox por una supuesta agresión sobre Abel Aguilar, que no existió.

Estamos sufriendo una serie de perjuicios y no hablo solamente del partido de Cali FACEBOOK

TWITTER

“Estamos sufriendo una serie de perjuicios y no hablo solamente del partido de Cali. No dudo de su profesionalismo, pero si a los técnicos y los jugadores nos sancionan cuando nos equivocamos, también los árbitros deben ser sancionados. Trabajamos y nos esforzamos toda la semana, no pedimos nada más que justicia”, afirmó Rescalvo.



Pasando la página, el timonel contó que en las sesiones de entrenamiento antes de enfrentarse al ‘poderoso’ hizo énfasis en la idea y estilo que él quiere para su grupo, teniendo en cuenta las fortalezas del contrincante. Consideró que si Envigado mantiene la concentración y aprovecha las opciones, puede quedarse con la victoria.

Buscamos un partido inteligente: intentar hacer las cosas bien, neutralizar el juego de Medellín y, a partir de ahí, lograr los tres puntos como locales FACEBOOK

TWITTER

“Es un rival de la región, que nos motiva y contra el que hemos hecho muy buenas presentaciones. Buscamos un partido inteligente: intentar hacer las cosas bien, neutralizar el juego de Medellín y, a partir de ahí, lograr los tres puntos como locales. Hay que estar pendientes en la línea defensiva para que no nos sorprendan con balones largos”.



Rescalvo analizó a fondo lo que propondría el equipo de Juan José Peláez y lo que le ofrecen futbolistas que el español tiene más que referenciados como Didier Moreno, John Hernández, Christian Marrugo, Daniel Cataño y Leonardo Castro, que entiende son elementos para manejar el esférico.



“Tiene virtudes y trabajamos para saber cómo nos puede hacer daño y neutralizarlo. En pocos partidos, DIM ha ganado solidez defensiva y es más compacto. Tiene juego interior y mejoró por fuera con Cataño; Castro es muy versátil y con buenos movimientos. Nosotros vamos a buscar con mucha fuerza el arco de David González”, cerró.

Alineación probable:

Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Luis Rodríguez, Oliver Fula, Elvis Mosquera; George Saunders, Iván Rojas, Jorge Betancur; Michael López; Duván Vergara y Gerardo Jiménez.

D.T.: Ismael Rescalvo.



Futbolred