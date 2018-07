Envigado se estrena en la Liga y enfrenta al Deportivo Cali

El conjunto que dirige el técnico Rubén Darío Bedoya, hasta el momento, sólo se ha reforzado con un jugador, se trata del volante juvenil, de 19 años, Eduardo Montenegro. El resto de la nómina sigue siendo la misma que actuó el semestre pasado.

No obstante, dentro del cuerpo técnico de Envigado sí contrataron a un integrante nuevo, al preparador físico Joaquín García.



“La idea del plantel es darle continuidad al proceso que comenzamos desde el semestre pasado. Los jugadores han respondido bien, los partidos preparatorios llenaron las expectativas, tenemos una cara nueva hasta el momento, pero no descartamos que llegue al club otro refuerzo”, manifestó el técnico Bedoya.



Cabe anotar que en la pretemporada, mientras se jugaba el Mundial, el conjunto envigadeño se enfrentó a Alianza Petrolera, La Guaira de Venezuela y CAI Panamá. Frente a cada equipo jugaron en dos ocasiones. Los resulados dejaron con una victoria y una derrota para cada equipo.

La idea era clasificar a los cuadrangulares finales, pero no pudimos. De igual manera sentimos que el trabajo fue bueno y lo queremos mejorar para este segundo semestre

“El semestre semestre pasado terminamos en la décima posición, estuvimos a un punto de Once Caldas que clasificó en el octavo puesto. La idea era clasificar a los cuadrangulares finales, pero no pudimos. De igual manera sentimos que el trabajo fue bueno y lo queremos mejorar para este segundo semestre”, puntualizó John Hernández, preparador físico del club anaranjado.



Para este primer compromiso frente a Cali el técnico Bedoya no podrá contar con los volantes Iván Rojas y Michael López, quienes están convocados a la Selección Colombia para disputar los Juegos Centroamericanos en Barranquilla. En su lugar estarán entonces los jugadores Diego Moreno y Yeison Guzmán. El resto de la nómina será casi la misma que actuó en el último partido de la Liga I contra Deportivo Medellín.

Alineación probable

Envigado: Jefferson Martínez; Santiago Jiménez, Camilo Mancilla, Luis Rodríguez y Santiago Ruiz; Juan Alberto Mosquera, Diego Moreno, Néyder Moreno y Yeison Guzmán; Duván Vergara y Wilfrido de La Rosa

DT: Rubén Darío Bedoya.





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigad