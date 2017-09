América visita a Envigado con el afán de alejarse del descenso

Envigado, que tiene una racha de tres fechas ganadas en el Parque Estadio, recibe este sábado al América de Cali. El partido entre antioqueños y vallecaucanos será este sábado, a las 7:45 de la noche, en el estadio de Envigado.

Aunque la logística para el partido entre naranjas y rojos en el Parque Estadio prohibió el ingreso de hinchada organizada de América, así como parafernalia y elementos distintivos, la fiesta en las tribunas estará expectante por ver qué va a pasar entre estos dos equipos.

Hace cuatro fechas América estaba dentro de los ocho primeros; mientras que Envigado ocupaba los últimos puestos de la tabla, pero, a la altura de la fecha once de la Liga II, están casi pegados, el equipo de Valle es 12, mientras que los envigadeños ocupan la casilla 16, a un punto de diferencia.



Así entonces el partido de este sábado es importante para ambas escuadras, pues el que gane quedará cerca del grupo de clasificación, mientas que el que pierda caerá varios puestos. En caso de América, que ha sido criticado por los últimos resultados y porque ha perdido puestos también en la tabla de Reclasificación, será más grave la derrota.



Para Rubén Darío Bedoya, quien asumió como técnico interino de Envigado, pero que ya se ha ido afianzando en esta responsabilidad, señaló que no ven al América como un equipo en crisis sino como un onceno que vendrá a Envigado a establecer condiciones y a ponerle las cosas difíciles.

“Para nosotros cualquier compromiso en estas instancias va a ser difícil. América no ha tenido buenos resultados últimamente, pero no lo vemos como que esté en crisis, al contrario, es un equipo fuerte que tiene jugadores en el medio campo que son muy creativos”, argumentó Bedoya.



También manifestó que desde que asumió las riendas de Envigado ha enfatizado en sus jugadores la presión rápida, el desborde por los costados y el juego ordenado, que según él, le ha permitido convertir su estadio en una especie de ‘fortín’, como lo hizo el año pasado en el segundo semestre cuando clasificó a la siguiente ronda del campeonato.

“Esperamos seguir con las buenas presentaciones que hemos tenido acá en nuestro estadio, en donde la poquita hinchada y la familia nos fortalecen. Queremos brindar un gran espectáculo, queremos los tres puntos para seguir sumando en la tabla”, concluyó Bedoya.



La única novedad en el onceno inicial del Naranja, para este sábado, será la presencia de Nelson Lemus en lugar de Oliver Fula, en la defensa. Cabe anotar que Lemus, quien fue suplente hace una semana, convirtió el segundo gol de Envigado contra Rionegro.

El precio de la boletería para este compromiso será de 45 mil pesos para la tribuna de occidental; la de norte y sur costará 30 mil.

Con el descenso al cuello

Luego de una semana plagada de dudas, América enfrentará a Envigado la fecha 11 de la Liga II. El conjunto rojo está necesitado de conseguir un resultado positivo, ya que se encuentra al límite en la zona del descenso, donde lo sigue muy de cerca el conjunto Jaguares de Córdoba, al que solo le tiene un punto de ventaja.



Los dirigidos por Hernán Torres, solo han logrado conseguir un triunfo desde la segunda jornada, donde derrotaron a Tolima 3-0. Desde ese momento el equipo rojo de Cali, entro en un bajón de rendimiento, del cual no han logrado salir. Los escarlatas vienen muy golpeados, porque en la última semana fueron eliminados de la copa Colombia por su rival de patio.

En la última fecha por liga se enfrentaron nuevamente al Deportivo Cali como locales y cayeron 1-0. La seguidilla de resultados ha desatado una crisis al interior del cuadro rojo, el profesor Torres presento su renuncia, pero el máximo accionista Tulio Gómez no se la acepto.



El equipo del Valle visitará Envigado, que viene con un muy buen rendimiento luego del cambio de técnico, los naranjas han recuperado la fortaleza en su estadio. En los últimos compromisos disputados en su casa han conseguido victorias consecutivas.

Hernán Torres apuesta por una victoria que motive al grupo, “Uno necesita el apoyo en las malas y no que le caigan encima cuando las cosas no salen, yo, los invito a que dejemos las rabias, cóleras, odios y rencor de lado, porque necesitamos unirnos. Además yo no odio a nadie, se entender el sentimiento de todos”, le manifestó Torres a los medios de comunicación e invito a los aficionados escarlatas.



Con 18 jugadores viajó en la mañana de este viernes a la ciudad de Medellín, para el encuentro tendría dos novedades en la nómina titular. Una de ellas es Camilo Ayala, quien fue expulsado en el último compromiso y suspendido por dos jornadas.



A cambio de él se ha incorporado Johnny “pepe” Mosquera. La gran novedad en la titular sería el cambio en uno de los zagueros centrales, saldría Efraín Cortés por el bajo rendimiento en el clásico, y entraría Anderson Zapata, el cual ha tenido unas buenas actuaciones en los partidos en jugó. El encuentro se vivirá este sábado a las 7:45 p.m. en el Parque Estadio Sur.

Alineaciones probables:

Envigado: Santiago Londoño; Cristian Arriera, Yossimar Quiñones, Nelson Lemus y Elvis Mosquera; Diego Moreno, Néyder Moreno, George Saunders y Yeison Guzmán; Gerardo Giménez y Joseph Cox.

DT: Rubén Darío Bedoya.





América de Cali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Anderson Zapata, Iván Vélez; Elkin Blanco, Johnny Vásquez, Alejandro Bernal, Darío Botinelli, William Arboleda; Cristian Martínez Borja.

D.T.: Hernán Torres.



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado





Juan Antonio Bernardi M.

Para EL TIEMPO

Cali

Twitter: @Bernardifutbol