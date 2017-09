Segundo acto de Medellín vs. Santa Fe en 5 días

Santa Fe se medirá otra vez con Independiente Medellín, en menos de cinco días, pero esta vez por la Liga colombiana, en un partido de la fecha 11 programado para este domingo a las 6 p. m. en el Atanasio Girardot (con señal de TV de Win Sports).



Esta será la oportunidad inmediata para que el equipo cardenal tome revancha del rival que lo eliminó el miércoles pasado de la Copa Colombia, en la definición por penaltis, luego de haber empatado el compromiso de ida (1-1) y el de vuelta (0-0).

Este último encuentro, realizado en El Campín, fue una lección para los dirigidos por Gregorio Pérez, ya que fallaron los cuatro penaltis que cobraron; una situación insólita para un equipo que quizá mereció mejor suerte.



Luego de la penosa eliminación, el DT del equipo bogotano pasó la página y ahora se enfoca en lograr un buen resultado para que su equipo se mantenga como único líder del torneo, con 25 puntos, tres más que su inmediato seguidor, Junior de Barranquilla, que hoy jugará, en condición de visitante, contra Cortuluá, en el Pascual Guerrero, de Cali.

Sin embargo, el técnico Pérez no dejó de lamentar la eliminación, la cual se dio en un momento en el que el departamento médico está a tope de trabajo, debido a que atiende las lesiones de nueve pacientes, como los delanteros Wilson Morelo y Damir Céter. Además, hay dos jugadores con la selección nacional: el arquero Leandro Castellanos y el defensa central William José Tesillo.



“Quiero rescatar la entrega de este grupo, que viene jugando cada 72 horas. Lastimosamente, no se nos dio el avance a la final de la Copa Colombia, nos dolió, pero debemos ser realistas porque hay un desgaste, tenemos muchas bajas y eso nos lleva a estar cambiando el equipo constantemente. Nos han perseguido las lesiones, hoy no contamos con 11 jugadores, 9 por lesión y dos en la Selección Colombia. No es excusa. Los partidos terminaron empatados y en la definición de penales fallamos. Tenemos todavía dos torneos en los que debemos demostrar y ratificar nuestra jerarquía”, destacó el estratega uruguayo.

💼 Estos son los 17 jugadores convocados por el profesor Gregorio Pérez para enfrentar mañana al DIM: pic.twitter.com/qL1CjPEmjO — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 2 de septiembre de 2017

Por eso, hay afán por parte de la directiva del equipo de conseguir un delantero colombiano o extranjero para poder contar con otra alternativa del gol, la cual se ha visto mermada tras la lesión de Morelo, el goleador que ha marcado diferencia tras su regreso al club bogotano, gracias a su juego y a sus anotaciones.



Con respecto al rival de hoy, Pérez indicó que el Medellín es un equipo que tiene un buen trabajo táctico y que pese a sus bajas, no deja de ser un conjunto que peleará hasta el final del campeonato.

El técnico Peláez ha tenido que hacer modificaciones por la salida o la lesión de algunos jugadores, pero eso no ha hecho que pierda su identidad

TWITTER

“Medellín es muy buen equipo. El técnico Peláez ha tenido que hacer modificaciones por la salida o la lesión de algunos jugadores, pero eso no ha hecho que pierda su identidad. Tiene buenas variantes ofensivas y en general cuenta con un plantel bastante equilibrado que ofrece resultados. Nos conocemos bien y ojalá sea un partido bastante entretenido”, subrayó el técnico Pérez.

El DIM, con la moral alta

El poderoso de la montaña, que marcha cuarto en la tabla, con 18 puntos, llega con la moral alta luego de sus victorias sobre Atlético Nacional, en la Liga, y Santa Fe, en la Copa.



Sin embargo, el técnico Juan José Peláez insinuó que podría haber cambios en la nómina con respecto al equipo que jugó el miércoles pasado en Bogotá, incluyendo la presencia de Juan Fernando Quintero, quien no estuvo en ese partido en el estadio El Campín.



En la última práctica de cara al partido de rojos, Quintero realizó trabajos suaves y apartado del plantel, por lo que su presencia en el compromiso se mantiene en suspenso.



Mauricio Molina, por su parte, reconoció que el equipo debe mejorar en varios aspectos, entre ellos el del manejo del balón, pues a pesar de los buenos resultados, no se ha logrado saldar esa deuda.

Bueno, también hay que destacar que tanto Nacional como Santa Fe son equipos bien trabajados y disciplinados con el manejo del balón

TWITTER

“Bueno, también hay que destacar que tanto Nacional como Santa Fe son equipos bien trabajados y disciplinados con el manejo del balón y eso complicó, pero por fortuna se lograron los resultados. Cada partido es diferente, pero esperamos lograr los tres puntos contra Santa Fe para afianzarnos en la tabla”, dijo Molina.



Por su parte, Luis Carlos Arias y Jonathan Lopera entrenaron con normalidad las últimas dos sesiones y podrían reaparecer en el encuentro ante el conjunto bogotano.

​

