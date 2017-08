Medellín con una difícil tarea: recibe a Patriotas en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín se enfrentará a Patriotas en encuentro de la séptima jornada de la Liga II a las 5:30 p.m. de este domingo, en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto antioqueño viene de empatar 1-1 con Independiente Santa Fe en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia y le urge el triunfo en casa

.Contra el elenco ‘cardenal’, al ‘poderoso’ le sucedió lo mismo que en el cotejo de la Copa Suramericana ante Racing Club (Argentina): después de una etapa inicial ampliamente favorable y en la que contó con oportunidades para ampliar el tanteador, decayó en la parte complementaria y los rivales se lo cobraron.

Frente al cuadro boyacense, los dirigidos por Juan José Peláez están obligados a sumar de a tres para no alejarse de los puestos de vanguardia en la tabla de posiciones. Elacio Córdoba reemplazaría al expulsado Jonathan Lopera y John Hernández haría lo propio con Eduard Atuesta, que llegó a cinco tarjetas amarillas.

Si bien estamos ahí en la parte de arriba, es muy mentiroso. Son las primeras fechas y todos los equipos están muy cerquita

“Si bien estamos ahí en la parte de arriba, es muy mentiroso. Son las primeras fechas y todos los equipos están muy cerquita. Hay que ganar porque si no ganamos, nos empezamos a rezagar demasiado con los de arriba y esa no es la idea”, expresó David González, quien fue autocrítico con respecto a las últimas presentaciones.



Para el arquero, es evidente que el agotamiento por la seguidilla de compromisos ya es evidente en el plantel. Sin embargo, la responsabilidad del grupo es ponerle el pecho a eso con sobresalientes rendimientos colectivos que contribuyan a lograr las victorias y agradar a la hinchada, que se muestra algo inconforme.

La exigencia ha sido alta y hubo golpes que jugaron con el cansancio cognitivo

“Son demasiados partidos. La exigencia ha sido alta y hubo golpes que jugaron con el cansancio cognitivo: experiencias malas como la eliminación de Suramericana y experiencias buenas como los penales en Pasto; eso agota además de lo físico, mentalmente. Es lo que hacemos y hay que estar preparados para sortearlo”, aseveró González.



Por último, el cancerbero y referente del DIM analizó a Patriotas: aseguró que es una escuadra con una idea definida y que apuesta al correcto manejo de la pelota. “Le jugó una muy buena llave a Corinthians (de Brasil, en Copa) y ha hecho buenos partidos acá. Viene en ascenso desde hace varios semestres, siempre peleó por entrar y este pasado lo hizo. Se conoce y sabe jugar”, cerró.

'Empatitis'

El cuadro ‘Rojo’ de Boyacá llega a esta jornada con la motivación de haber logrado un empate importante ante el Deportivo Cali en la fecha anterior en el estadio de Palmaseca dejando una buena imagen.

debemos estar concentrados para no vernos sorprendidos y hacer nuestro juego para conquistar la victoria

“Sabemos que Medellín necesita ganar en su casa y seguramente saldrá a buscar el resultado desde el arranque del partido, por eso nosotros debemos estar concentrados para no vernos sorprendidos y hacer nuestro juego para conquistar la victoria en el Atanasio Girardot”, aseguró Nicolás Carreño, lateral de Patriotas.



Aunque el juego de los dirigidos por el estratega tunjano Diego Corredor es tácticamente muy interesante, la falta de gol de sus delanteros en las últimas dos jornadas tienen preocupada a la afición, ya que hasta el momento solamente se han marcado cinco tantos, de los cuales dos de ellos fueron convertidos por el delantero Edis Ibargüen y desde hace casi un mes sus atacantes no consiguen anotar en las redes contrarias, puesto que el último se alcanzó ante Cortulúa el pasado 18 de julio en La Independencia de Tunja.



Patriotas, que marcha en la octava posición del campeonato con 8 unidades, es uno de los dos equipos del torneo colombiano que a la fecha no conoce la derrota, por eso ante el ‘Poderoso de la Montaña’ saldrá al terreno del Atanasio Girardot con la mira puesta en continuar sumando para mantener la ilusión de clasificar dentro de los ocho mejores del país y regresar a un torneo internacional el próximo año.El onceno de Tunja dispondrá de toda su nómina para enfrentar al equipo que dirige Juan José Peláez, y tendría la misma nómina con la jugó antel el Cali en la jornada anterior.

Alineaciones probables::

Independiente Medellín: David González; Elacio Córdoba, Rodrigo Erramuspe, Santiago Echeverría, Andrés Felipe Álvarez; Didier Moreno, John Hernández; Danilson Córdoba, Juan Fernando Quintero, Mauricio Molina; Leonardo Castro.

D.T.: Juan José Peláez.



Patriotas: Álvaro Villete; Jesús Murillo, Danilo Arboleda, Óscar Cabezas, Nicolás Carreño; Rafael Robayo, Larry Vásquez, Edgard Rito, Omar Vásquez, Mauricio Gómez; César Valoyes.

D.T.: Diego Corredor Hurtado.





JULIANA SOSA GÓNGORA

Para EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @julysosag





CÉSAR CORREAL NAVARRO

Para EL TIEMPO

Tunja