Pasto a mantenerse en los ocho, con un triunfo frente a Tolima

Este domingo después de las dos de la tarde, los pastusos, vivirán las emociones del partido entre el conjunto nariñense y el Deportes Tolima, onceno que llega bajo la orientación de Héctor Oscar Quintabani, quien llevara al Pasto a la primera estrella y quien por poco lo baja a la Primera “B”.

Flabio Torres Sierra, es el estratega que ha devuelto la alegría a los aficionados y quien de paso, ha vuelto a renovar el contrato de trabajo hasta el 2019, hecho que entre los distintos sectores ciudadanos, se recibe la noticia con optimismo por el futuro del onceno nariñense y sueña con el de llegar a conquistar la segunda estrella, gracias al respaldo que le ha brindado el comité ejecutivo en cabeza del médico Óscar Casabón y esperando una presencia masiva de aficionados, para lograr el objetivo.



El técnico pastuso ha manifestado, que esta “encontrando el equipo ideal”, para afrontar lo que resta del campeonato, esperando superar a Tolima y lograr el anhelado cupo de estar entre los ocho, aspirando a estar entre los cuatro primeros, para rematar su presentación en casa, tal como sucedió en la Copa Suramericana, cuyo éxito fue el de iniciar de visitante y rematar en el estadio Libertad, llevando al equipo a instancias superiores.



Una noticia buena es la de conocer que Harold Reina, está en condiciones para regresar a la primera línea, luego de superar unas dolencias que lo sacaron de los partidos anteriores y ahora se convierte en una de las cartas a jugar por parte de Flabio Torres.



Otra buena noticia está en el hecho de que Cristian de la Cruz, se convierte en el primer juez de línea FIFA nariñense, que fue llamado a hacer parte de las ternas arbitrales en la próxima Copa Confederaciones a jugarse en Rusia y dependiendo de su actuación, hacer parte del grupo de juzgamiento del Mundial 2018.



Para celebrar el día de las madres, las directivas del Deportivo Pasto anunciaron que este domingo ingresarán gratuitamente y los valores de las boletas se fijaron en 30mil para occidente, oriental 15mil y 10mil pesos norte y sur.

Deportes Tolima por el honor

Con la eliminación a cuestas, un irregular rendimiento y más dudas que realidades, Deportes Tolima viajó a Pasto para empezar la cuenta regresiva hacia el final del todos contra todos.



Para este partido ante los nariñenses, no se contará con el goleador Ángelo Rodríguez, el lateral Juan Guillermo Arboleda y el volante Avimiled Rivas que se quedaron en Ibagué junto con el preparador físico Esteban Gesto, adelantando trabajos diferenciales, pensando en el juego del próximo miércoles ante Pereira por Copa, donde se jugará la última chance de clasificación.



En ese orden estarían como titulares, Víctor Giraldo como lateral derecho, Jader Obrian como armador y pasaría Marco Pérez a ser delantero, la tarea para los pijaos es seguir sumando puntos, pensando en la reclasificación, en una plaza donde hace cinco años no pierde, pero ante un rival de gran presente y positivo rendimiento.

Después del partido ante Águilas, se generaron diferentes opiniones por parte de cuerpo técnico y jugadores, donde se manifestó el malestar por la eliminación y el mal momento que vive el equipo.



El arquero Joel Silva, expresó su inconformidad por la situación, "acá estamos cansados de estar cometiendo errores que nos costaron puntos importantes, duele que me hagan tantos goles y se debe cambiar la actitud porque esto es muy molesto"

La tabla de salvación del equipo en este primer semestre es la posibilidad que se tiene de seguir en Copa Colombia y la búsqueda del paso a segunda ronda en Suramericana, el conjunto tolimense debe visitar al Bolívar de la Paz el 1 de Junio, la serie está a favor del Vinotinto y Oro 2-1.

Deportivo Pasto: Andrés Mosquera, Johnny Hinestroza, Adalberto Goiri, Félix García, Luis Payares; Christian Rivera, Carlos Giraldo, Víctor Cantillo, Harrison Canchimbo; Daniel Cataño, y Santiago Trellez.

D.T.: Flabio Torres



Deportes Tolima: Joel Silva; Víctor Giraldo, Fainer Torijano, Luis Felipe Cardoza, Danobis Banguero; Carlos Rentería, Luis Paz, Jader Obrian, Cleider Álzate, César Quintero; Marco Pérez.

D.T.: Héctor Quintabanni



Guillermo Gonzales

Para EL TIEMPO

Ibagué



Ramiro Rosero

Para EL TIEMPO

Pasto