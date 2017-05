Deportivo Cali por un triunfo en Palmaseca, recibe a Alianza Petrolera

En el último compromiso de la fecha 18 de la Liga Águila I, Deportivo Cali recibirá a Alianza Petrolera en su estadio, este domingo 14 de mayo a las 8:00 p. m. El cuadro caleño desea estos tres valiosos puntos, que asegurarían la clasificación del conjunto 'verdiblanco' en los cuartos de final de este primer semestre.

Temporalmente en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 27 unidades y con la confianza en alto por haber clasificado en la Copa Sudamericana, Deportivo Cali tiene como única premisa obtener la victoria ante el equipo 'petrolero'.



Deportivo Cali quiere con un triunfo ante el equipo 'aurinegro', sostener un invicto por Liga en su estadio de 15 compromisos, con un balance de 10 victtorias y 5 empates, para un rendimiento del 77%.



Además, el cuadro 'verdiblanco' suma en su estadio; tres victorias por Copa Águila y una por Copa Sudamericana, para un rendimiento total del 82%. Andrés Felipe Roa, volante de segunda línea del conjunto 'azucarero', reconoció la relevancia del partido contra Alianza Petrolera, resaltando la confianza que el técnico Héctor Cárdenas ha depositado en él.

"Es el partido de la clasificación. Sabemos lo que nos estamos jugando y es un partido decisivo para sostenernos en la parte alta de la tabla que es donde queremos estar. Un rival que también se está jugando lo suyo, estan en el grupo de los ocho, vienen jugando bien y vendrán a sostenerse y clasificarse. No será fácil y jugaremos como una final", sostuvo Andrés Roa



"La confianza del profe es importante, trato de hacer lo que el me pide, mi intención siempre es hacer las cosas bien, a veces no salen como uno espera, pero la intención siempre será en beneficio del equipo. Esto es de seguir trabajando", complementó



La baja más importante que tendrá el once titular 'verdiblanco', será la de su capitán Andrés Pérez, el mediocampista, acumuló su quinta amarilla en la pasada fecha contra Jaguares y será reemplazado por el canterano Kevin Balanta.



Otro que regresa a la lista de concentrados, es el volante de primera línea Daniel Giraldo, ausente en los últimos compromisos ´por una lesión en su rodilla derecha. Mientras que el 'charrúa' Nicolás Albarracin, no fue convocado por decisión técnica.



Ocho enfrentamientos por Liga desde el año 2013 componen la historia del duelo entre Deportivo Cali y Alianza Petrolera. Balance favorable a 'La maquina amarilla' con 4 victorias y 13 goles a favor. 'Los azucareros' por su parte han sumado 2 victorias con 11 anotaciones y 2 empates.



La única victoria de Deportivo Cali como local recibiendo a Alianza, se dio el pasado 1 de mayo del año pasado. Triunfo caleño 3-2, con doblete de Mateo Casierra y gol de penal de Harold Preciado. Por Alianza descontó Jerson Córdiba y Sergio Romero.

Alianza con la esperanza

Alianza Petrolera visita a Deportivo Cali en su defensa por la octava casilla de la tabla de posiciones de la liga I-2017. Los aurinegros deben enfrentar uno de los favoritos al título, después de haber ganado por la mínima diferencia a Patriotas.



El cuerpo técnico y grupo de jugadores iniciaron la última practica de fútbol con la ilusión de alcanzar la clasificación, se analizaron los tres compromisos pendientes, pero con referencia al partido inmediato, saben que Deportivo Cali es un rival ampliamente favorito, pero se planificó un partido con seguridad en defensa, tenencia de balón y efectividad en el frente de ataque.



“Tenemos que ir paso a paso, todavía no se ha logrado el objetivo de clasificar, pero sabemos que en todas las fechas restantes hay que sumar, frente a Deportivo Cali hay que ser prácticos y seguros”, expresó el jugador aurinegro Alex Castro.



Ahora bien, Alianza Petrolera actualmente se ubica en el octavo puesto con 25 puntos, para consolidarse en el grupo de los ocho, las cuentas son claras y saben que deberán sumar seis unidades de nueve posibles, de esta forma, se estaría cumpliendo el objetivo del primer semestre.



“Para clasificar hay que hacer por lo menos 31 puntos, parece fácil, pero en este momento ningún rival que te va regalar nada y habrá que salir en cada partido a jugar como si fuera una final”, afirmó el portero Ricardo Jerez.



De esta manera, el camino de la clasificación para Alianza Petrolera no será nada fácil, tendrá que enfrentar a Cali, Medellín y Santa Fe, en las tres jornadas restantes, deberán demostrar si tienen nivel para estar allí en el grupo de los mejores y ser protagonista en la siguiente instancia.

Deportivo Cali: Camilo Vargas, Luis Orejuela, Dany Rosero, Juan Quintero, Jeison Angulo; Kevin Balanta, Abel Aguilar; Fabián Sambueza, Andrés Roa; Nicolás Benedetti; Jefferson Duque.

D.T.: Héctor Cárdenas



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Abraham Stringel, Luciano Ospina, Carlos Riascos, Cristian Flórez, Juan David Ríos, Yhorman Hurtado, Alex Castro, Estefano Arango, Carlos Lizarazo y César Arias.

D.T.: Jorge Luis Bernal.



Nelson Sandino

Para FUTBOLRED,

Cali.

Twitter: @Nelsandino1



Por Julián Carreño

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.