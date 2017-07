Stracqualursi, el delantero al que se le extravió el gol en Santa Fe

La pelota llegó de un tiro de esquina. Stracqualursi fue a su encuentro con decisión, con la confianza afinada, sacando ventaja de su 1,90 m de estatura, abriéndose camino con su lomo. Metió el cabezazo certero y la pelota fue a la red sin obstáculos, sin error, sin mala suerte. Denis Stracqualursi festejó con una felicidad que, desde entonces, no se le ha vuelto a ver. Eso fue hace cinco meses. No ha podido volver a marcar.

El gol se le refundió desde ese día, cuando debutó con Santa Fe y enfrentó a Envigado, en febrero de este año. Lo busca con la vehemencia y con el pundonor que le sobran, pero no lo encuentra. A veces porque la pelota no le llega, o porque se apresura, o porque define mal. La afición, el club, y dos técnicos (primero Gustavo Costas y ahora Gregorio Pérez) le han tenido paciencia. Pero el balón sigue sin entrarle. Ahora tiene otra oportunidad, este miércoles, contra el mismo Envigado, cuando Santa Fe busca su tercera victoria en línea. Es un partido especial para que ‘Straca’ reencuentre el camino del gol.

"Pienso que son rachas. Denis es un jugador con una trayectoria dilatada. Lo conozco desde Argentina, pero no se le ha dado el gol por distintas circunstancias. A veces los jugadores entran en una racha que no la pueden meter. Me ha pasado con otros jugadores '9' como él. Pero es un muy buen profesional, se dedica a pleno" dijo el técnico Gregorio Pérez.



El pasado domingo, Pérez lo puso de titular en el clásico contra Millonarios. Luchó, como siempre. Incluso, jugó parte del primer tiempo con el codo lastimado (se descartó fractura). Fue reemplazado para el segundo tiempo. Sumó un partido más sin anotar. Ya son 24 en todas las competiciones.

"No me cabe la menor duda de que cuando tenga la oportunidad se le va a abrir el camino. Los delanteros son así: buscan y buscan el gol y no tienen paciencia. Eso le puede estar pasando a él", agregó el DT Pérez.



Muchas hinchas lo defienden por su inagotable entrega, pero otros le critican porque no anota. Ahora regresó Wilson Morelo, el último goleador que ha tenido el equipo, así que las cosas para Denis se complican.



Aquel partido contra envigado, en su estreno, hace cinco meses, fue agridulce: hizo gol, el único hasta ahora en el club, y lo expulsaron. Si después de su golpe en el codo tiene la posibilidad de jugar este miércoles (fue concentrado), tiene motivación extra para afinar la confianza, la puntería. Para encontrar el gol, que se le refundió hace rato.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

