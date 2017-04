Santa Fe recibe a Bucaramanga con la urgencia de sumar puntos

Este sábado Santa Fe tiene la obligación de sacudirse en la Liga cuando reciba en el Estadio El Campín (6 p. m., RCN) al Bucaramanga que viene en alza luego de que el técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro asumiera las riendas del club santandereano.

Los cardenales no ganan hace tres juegos y ocupan la casilla 11 de la tabla de posiciones, sin embargo, estar fuera de los ocho no es lo único que preocupa a los rojos ya que en el juego tampoco encuentra respuestas.



En Bogotá, el equipo cardenal necesita con urgencia enderezar el camino, pues los recientes malos resultados lo tienen por fuera de los ocho, con 16 puntos. Además, su juego ha perdido solidez defensiva y sufre mucho para anotar. En los últimos partidos perdió en Bogotá contra Medellín y de visitante cayó con Pasto y Nacional.



“Con línea de tres o de cuatro, los jugadores deben estar adaptados. Lo importante al perder es mantener la parte anímica. Antes ganábamos todos los mano a mano y ahora los perdemos muy fácil, es más un problema anímico que táctico”, dijo el DT Gustavo Costas en declaraciones al programa El Alargue de Caracol.



Santa Fe tendrá el próximo miércoles su compromiso de Copa Libertadores contra el Santos de Brasil, así que hoy presentará variantes en su nómina (como el regreso al arco de Róbinson Zapata) para reencontrarse con la victoria.

Atlético Bucaramanga busca sumar frente a Santa Fe

Atlético Bucaramanga visita a Santa Fe con la intención de sumar puntos frente a un rival directo en las aspiraciones de clasificar dentro de los ocho mejores de la liga I-2017.



Los leopardos no pierden desde que asumió la dirección técnica el estratega Fernando Castro y aspiran nuevamente a domicilio obtener un buen resultado. Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana santa, evidenciaron un equipo que tendrá ciertas precauciones defensivas, que jugará con transiciones rápidas entre defensa y ataque, buscando hacer daño a un rival que en su propia cancha se torna un tanto difícil.



“Vamos a Jugar frente a Santa Fe un rival muy duro en Bogotá, por eso hemos trabajado fuerte para encontrar nuestra mejor forma. No es igual jugar de local que de visitante, por obvias razones la propuesta debe cambiar. La idea es mantener nuestra seguridad defensiva y buscar efectividad en el frente de ataque”, afirmó el director técnico de Atlético Bucaramanga Fernando Castro.



Ahora bien, hay que manifestar que los números por el momento avalan el trabajo desarrollado por el nuevo cuerpo técnico encabezado por el “pecoso” Castro, pues de nueve puntos disputados hasta el momento ha obtenido siete para un rendimiento del 78 por ciento, cifras que son altamente positivas, ya que el objetivo primordial del onceno búcaro es alejarse de la zona del descenso.



“Siempre entrenamos buscando tener el mejor rendimiento, nuestro equipo debe realizar un partido perfecto si queremos salir vencedores frente a Santa Fe, un rival sumamente complicado en Bogotá. Tenemos que ser prudentes, mantener orden en cada sector de la cancha y no permitir la tenencia de balón por parte del rival”, expresó el volente leopardo Yulian Anchico.



Así pues, Atlético Bucaramanga con una nómina muy reducida espera encontrar alternativas que le permitan realizar una buena presentación en Bogotá y de paso seguir escalando posiciones en la tabla del descenso. Entre tanto, para acercarse dentro de los ocho mejores del futbol colombiano, tendrá que superar un rival muy fuerte en condición de local.

Alineaciones probables

Santa Fe: Róbinson Zapata; José Moya, Héctor Urrego, Carlos Henao; Carlos Arboleda, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, Leyvin Balanta; Jonatan Gómez; Anderson Plata, Denis Stracqualursi.

DT: Gustavo Costas



Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero; Henry Obando, Marlon Torres, Jeison Palacios, Cristian Mafla; Gabriel Gómez, Yulián Anchico; Jossymar Gómez, Yulián Mejía, Jhon Pajoy; Jhonny Cano.

DT: Fernando Castro.



Estadio: El Campín

Hora: 6 p. m.

TV: RCN

Árbitro: Nicolás Gallo



DEPORTES



JULIÁN CARREÑO

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.