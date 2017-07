Santa Fe buscará seguir sumando de a tres puntos: recibe a Envigado

19 de julio 2017 , 08:38 a.m.

19 de julio 2017 , 08:38 a.m.

Independiente Santa Fe ya superó dos grandes retos en la Liga II-2017: Nacional y Millonarios. Ahora, en la tercera jornada, buscará seguir ganando al recibir al Envigado en El Campín, desde las 8 de la noche.

El equipo cardenal llega a su tercera salida con su arco en cero. Le apuesta al orden defensivo, a una férrea marca en la mitad del campo, a presionar constantemente a su rival y a tener dinámica por los costados a la hora de atacar.



“Hemos ganado partidos importantes y eso ayuda a corregir algunos detalles con más facilidad. Pero nos falta mucho para engranar el equipo y la idea que yo pretendo, así vayamos por buen camino. Ojalá sigamos con los buenos resultados”, aseguró Gregorio Pérez, técnico de los albirrojos.



El estratega uruguayo apostará a la continuidad en su nómina, muy similar a la que sacó tres puntos en el clásico bogotano. La única duda que falta por despejar será la del atacante en punta: Denis Stracqualursi tuvo un golpe en su brazo y Wilson Morelo podría ser inicialista.

“El equipo está muy tranquilo por el trabajo que ha hecho el profe. Hemos tratado de aplicar lo que nos indica y le hemos puesto mucha actitud a cada partido. Contra Envigado no será fácil y tampoco podemos relajarnos, porque esto hasta ahora empieza y no hemos conseguido nada”, manifestó el volante Juan Daniel Roa.

Envigado, a resurgir en Liga II en complicado duelo contra Santa Fe

Pese a estos resultados negativos, el equipo que dirige el español Ismael Rescalvo ha tenido buenas presentaciones, pues ha mostrado un futbol ordenado y de toque, aunque, los errores en sus líneas lo han llevado a perder el control de los partidos.



El técnico haría dos modificaciones en el equipo titular respecto al que jugó el fin de semana pasado. Así entonces llamaría a Camilo Velásquez, para que juegue en lugar de Michael López, y al español Gerardo Jiménez para que actúe, en vez de Carlos Rojas, en la punta ofensiva.



“Sin lugar a dudas, vamos a hacer un buen partido este miércoles contra Santa Fe, la intención es no cometer más errores y recuperar terreno en la tabla”, manifestó el defensor Cristian Arrieta.



De Santa Fe dijo que a pesar que llegan a esta tercera fecha motivados por haber vencido a Millonarios, los de Envigado deberán ser más fuertes. Una ventaja, confesó Arrieta, es que haber visto el clásico capitalino por televisión les servirá para saber qué les espera en El Campín.



“Obviamente este encuentro para nosotros no será fácil, Santa Fe tiene muy buenos jugadores que son rápidos y desequilibrantes. Esperemos que el ritmo y que la condición física que obtuvimos en la pretemporada nos permita tener un plus. Vamos a inyectarle a este partido energía, deseamos también que el planteamiento del profesor Rescalvo nos permita celebrar y sumar los primeros tres puntos este semestre”, finalizó Arrieta.



Alineaciones probables



Santa Fe: Leandro Castellanos; Víctor Giraldo, Javier López, William Tesillo, Dairon Mosquera; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Ánderson Plata, John Pajoy; Wilson Morelo.

D.T.: Gregorio Pérez.



Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Luis Rodríguez, Yosimar Quiñones, Elvis Mosquera; George Saunders, Juan Alberto Mosquera, Jorge Betancur; Camilo Velásquez; Duván Vergara y Gerardo Jiménez.



DT: Ismael Rescalvo.



Hora: 8:00 p. m.



Estadio: El Campín.



Árbitro: Leevan Suárez.



TV: Win Sports.





FUTBOLRED



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

ENVIGADO