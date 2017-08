Millonarios, a reaccionar contra el Junior de moda

Millonarios contra Junior es uno de esos partidos que desatan mucha rivalidad, muchas pasiones, mucha expectativa. Cuando se enfrentan ponen en juego más que tres puntos. Es, quizá, un asunto regional. De orgullo. Esa disputa entra a escena este domingo en El Campín, con una particularidad: Junior llega embalado, con el sello de favorito estampado en la frente, aunque podría poner sus suplentes. En todo caso es un desafío enorme para Millos que no despega de local.

En esta Liga Junior es el favorito, y lo es por su inversión económica, por los jugadores que tiene, por su capacidad ofensiva y defensiva, y por los resultados que ha obtenido. En cinco fechas lleva 12 puntos y una sola derrota –solo Santa Fe lo supera, con puntaje perfecto–. Además, Junior tiene a dos monstruos como refuerzos: a Yimmi Chará y a Teófilo Gutiérrez. Teo no podrá estar este domingo, está suspendido, y en Millos deben haber respirado de alivio cuando se enteraron. Y es probable que Chará tampoco sea titular, pues Junior, que también avanzó esta semana en Copa Suramericana al eliminar a Cali, le daría descanso a sus principales jugadores.

De todas maneras es un choque de fuerzas disparejas, al menos por lo que cada uno ha mostrado hasta el momento. Millonarios tiene 6 puntos y uno solo en casa, donde no le rinde. Junior de visitante lleva 3. El ataque de Millos tiene 6 goles a favor; el de su rival, 9. Si a Millos le han anotado 5 goles, a Junior solo uno. Y si se mira en detalle el juego, las cifras también favorecen a los barranquilleros que, por ejemplo, llevan 2.234 pases buenos, contra 1.576. Es decir, un 88 por ciento contra un 80,5 de efectividad. Es un adversario de respeto.



En Millonarios lo saben. No son ciegos ante la superioridad que ha mostrado Junior, que le ganó a Nacional (2-0), que goleó a Equidad y al América (3-0) y que venció de visitante a Jaguares (0-1). Solo tropezó fuera de casa contra Alianza (1-0).

“Respetamos a Junior. Ha invertido, tiene buenos jugadores, pero también confiamos en nosotros. Tenemos que estar preparados para enfrentar a Junior, con Teo y sin Teo. Han incorporado gente que ha revitalizado a todo el plantel”, dijo el técnico Miguel Ángel Russo.

Ataque y defensa

Junior no es que sea invencible. Ya lo demostró Alianza, que lo superó. Además, en Bogotá le cuesta. Es solo que su juego y sus números le han creado esa fama. Pero no quiere decir que no lo puedan atacar, de hecho Nacional, en la fecha pasada, lo hizo. Por algo el arquero Sebastián Viera ha tenido tanto trabajo y ha respondido.



Sin embargo, al desglosar más las estadísticas, los números siguen siendo fríos para Millos. Por ejemplo, Junior es un equipo con más remates al arco, pues en esta liga sus jugadores han pateado 28 veces, contra 21 de Millos. Además, con mejor precisión para los barranquilleros: 45,2 por ciento contra 41,2.

“Nosotros jugamos para ganar. Tenemos que resolver los problemas cada domingo y cada miércoles porque si no ganamos arde Troya. Que haya siempre estabilidad es lo que tenemos que buscar”, dijo el DT Julio Comesaña.



No obstante, los embajadores tienen sus armas, sus fortalezas, pero les está faltando la puntada final: su principal fórmula de ataque sigue siendo por los costados y con centros al área. Así lo revelan los números que indican que lleva 19 centros exitosos en esta Liga, contra 8 del equipo rojiblanco, que ataca más por el centro y con pases filtrados. Son estilos diferentes, solo que a Junior, el suyo, sí le está dando resultado.



Otro ítem en el que Millonarios es mejor, desde las estadísticas, es en los duelos, pues tiene más regates: 35 contra 19. Esto en parte por el desequilibrio que genera el que puede ser su hombre más importante: Santiago Mosquera. El problema es que ese regate, así como el juego de banda, no se traduce en gol. Junior no necesita tanto desequilibrio individual, pero cuando lo tiene, con Chará o Teo, es efectivo.



Para colmo, la campaña de local de Millos arrancó muy pobre, con una derrota en el clásico y un empate con Rionegro. “El tema nuestro es al revés del semestre pasado, que nos costaba de visitante. Ahora nos cuesta de local. Para nosotros es importante seguir sumando afuera, pero a la localía le damos una importancia vital”, dijo Russo.

Junior llega con el favoritismo que se ha ganado, pero visita una plaza que siempre le es adversa y a un rival como Millonarios que no puede dar más plazos, que le toca ganar en casa y despegar, así sea contra el Junior de moda.

Alineaciones probables

Millonarios: Nicolás Vikonis; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; John Duque, Henry Rojas, Juan Guillermo Domínguez; Mackalister Silva, Santiago Mosquera; Dúvier Riascos.

DT: Miguel Ángel Russo.



Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Deivy Balanta, Jefferson Gómez, Yonatan Murillo; Enrique Serje, Víctor Cantillo, James Sánchez, Jarlan Barrera, Léiner Escalante; Bernardo Cuesta.

DT: Julio Comesaña´.



Estadio: El Campín

Hora: 5:10 p. m.

TV: RCN

Árbitro: Hervin Otero



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET