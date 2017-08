Millonarios busca variantes contra un duro Equidad

“Nos falta tranquilizarnos, tenemos volumen de juego y debemos ser más agresivos. Los rivales no dan un centímetro de espacio. Vienen todos los rivales a que Millonarios haga el gasto. No encontramos el gol. Cuando encontremos el gol, todo será más fácil. Nos va a costar hasta que no abramos los partidos. Hay que seguir trabajando y buscando la forma. Debemos tener paciencia”.

Esas fueron las palabras del técnico de Millonarios, Miguel Ángel Russo, al terminar el partido contra Junior en la Copa Colombia que finalizó 0-0. El estratega se esperanza en darle un giro al equipo para volver a retomar la senda del triunfo y calmar un poco las aguas ya que la palabra crisis empieza a tomar forma. Una victoria este sábado contra Equidad (7:45 p. m., Win Sports) puede ser el aliciente para trabajar tranquilo en esa forma que quiere Russo.



Pero, ¿cuál es esa forma? Es claro que a Millonarios, en condición de local, ya le tomaron la medida. Un punto de nueve posibles en Bogotá dan cuenta de que en El Campín no le rinde. Y por el contrario, de visitante, la gran falencia que tuvo el semestre pasado, el panorama cambió y en los cuatro partidos que ha jugado (Medellín, Bucaramanga y Tolima en la Liga y Alianza Petrolera en la Copa Colombia) no ha perdido, ganó uno y empató tres.



Gran parte de esos resultados de visitante se debe a que Millos tuvo una vocación defensiva mayor. En los tres partidos de Liga, los bogotanos salieron con tres hombres en la mitad (John Duque, Juan Guillermo Domínguez y Henry Rojas) y dos extremos (Santiago Mosquera y Maximiliano Núñez o Mackalister Silva) que ayudaban tanto a marcar como a atacar.



El equilibrio logrado de visitante se ha borrado de local. Si bien Millonarios tiene la intención de ir a conseguir el resultado en su casa, como debe ser, su dominio del juego no se traduce en goles. Cuatro anotaciones en los mismos partidos jugados en El Campín demuestran que la capacidad goleadora se ha perdido. A esta altura, en ese número de juegos los embajadores ya habían hecho ocho goles el semestre pasado.

Nuevas opciones

La nómina de Millonarios por ahora no ofrece muchas variantes, empezando porque solo tiene un volante de marca neto, Sebastián Ayala, el último refuerzo que llegó al club que aún no debuta. Allí parte uno de los problemas graves para Russo ya que no tiene un filtro eficaz en la mitad, ni Duque, ni Rojas, ni Domínguez son esos jugadores de corte defensivo, lo hacen porque el esquema lo pide, pero no es su fuerte.



En el ataque sigue la duda si no hay muchas opciones para maniobrar o el DT no ha querido usarlas. Por ejemplo, a Millonarios llegaron Róbinson Aponzá y Jáder Valencia, dos delanteros que podrían dar una mano y ver si pasa algo diferente. Sin embargo, Aponzá solo ha participado 34 minutos en dos partidos y Valencia apenas sumó su primera aparición (durante tres minutos) el pasado miércoles en la Copa Colombia contra Junior.



Y en materia de creación, aún se espera la mejor versión del venezolano Jacobo Koufatty y que en algún momento Alexis Zapata aparezca con un poco de fútbol. Depender del intermitente Mackalister Silva es otro de los factores por los cuales Millonarios no ha tenido un buen volumen de ataque.

Firme, Equidad

La llegada del técnico Luis Fernando Suárez le cayó muy bien a Equidad. Los aseguradores marchan en la séptima posición de la Liga con dos partidos ganados, tres empates y solo uno perdido. Además, llegan al partido de hoy con un envión anímico luego de haberle sacado el empate a Atlético Nacional, en Medellín, el pasado miércoles.



Los dirigidos por el profesor Suárez se entrenaron este viernes, luego del empate en el Atanasio, y finiquitaron detalles pensando en el duro partido que se viene ante un cuadro embajador urgido en puntos.



Los jugadores finalizaron la práctica vespertina y los 18 convocados quedaron concentrados en la sede deportiva del club a la espera del partido de esta noche.



DEPORTES