Junior vs. América, el duelo estelar de la tercera fecha

Junior buscará este jueves aprovechar su condición de local para sumar tres puntos, cuando reciba a las 6:30 p.m. a América de Cali, por la tercera fecha de la Liga II-2017.



‘Tiburones’ y ‘escarlatas’ han disputado finales, han definido títulos y han sostenido encarnizados duelos a lo largo de su rica historia en el fútbol colombiano.

La hinchada rojiblanca siempre ha saboreado de manera especial los triunfos de su equipo sobre el América, desde la época dorada y de opulencia del conjunto caleño, la del médico Gabriel Ochoa Uribe, la de los Gareca, Cabañas, Willington Ortiz y Anthony De Ávila, hasta hace seis años cuando se fue al descenso.



De hecho, uno de los máximos y más celebrados triunfos del Junior en todos los tiempos ha sido precisamente contra la ‘mechita’, el del 19 de diciembre de 1993, cuando el conjunto barranquillero se impuso 3-2 con el célebre gol sobre la hora de Oswaldo Mackenzie, que le dio a los ‘rojiblancos’ su tercera estrella.



Es el regreso de una de las grandes rivalidades de nuestro balompié, que tiene el condimento adicional de estar disputando el liderato de la Liga II y con dos equipos convenientemente reforzados para pelear el título.



Se presagia lleno a reventar en el ‘Coloso de la Ciudadela’. Para Junior significa, no solo tener la posibilidad de prolongar su buena racha de resultados, sino de quedar como único puntero de la Liga.



Los ‘tiburones’ vienen de cosechar dos triunfos en este torneo: sobre Equidad (3-0) y Jaguares (1-0). También le ganó 1-0 al Once Caldas y a Jaguares, ambos por 1-0 por Copa Colombia, y empató 1-1 como visitante con el Deportivo Cali, por Copa Suramericana.



La seguidilla de buenos resultados viene de la Liga anterior, en cuyas dos últimas fechas derrotó al Tolima (1-0) y Pasto (2-1). Son, en total, siete partidos sin perder, de los cuales ha ganado seis. En cinco de esos encuentros no permitió goles.



Pese a estos antecedentes, el técnico Comesaña ha tratado de mantener alerta a sus dirigidos para que no se dejen contagiar por el oleaje triunfalista de un sector de la hinchada.



“Hay que estar aterrizados, no creer que todo lo que brilla es oro, estamos en construcción y seguramente la calidad de los jugadores nos ayudará a conseguir los resultados. Estamos en camino de armar un equipo”, manifestó el colombo uruguayo, que lo más seguro es que le dé continuidad al equipo que le ganó 1-0 a Jaguares, en Montería, aunque podría jugarse la carta del uruguayo Matías Mier, quien fue incluido en el grupo de convocados por Jorge Aguirre, y podría hacer su debut con el conjunto rojiblanco.



“Estos son partidos que todos quieren jugar. En lo personal aún más porque yo desde que llegué a Junior dije que iba a jugar y a gozar cada oportunidad que se me presente”, afirmó el defensa central cartagenero, Rafael Pérez, autor del gol de la victoria sobre Jaguares, el domingo pasado en Montería, y quien se ha afianzado en la titular del equipo barranquillero.

América, a ampliar su racha de victorias en la Liga

La última visita del América al Junior se dio el 26 de marzo de 2011, cuando igualaron 1-1. Por los ‘rojiblancos’ anotó Carlos Bacca y para los escarlatas Ronaille Calheira.

América tendrá una prueba de fuego este jueves a las 6:30 de la tarde, en el estadio Metropolitano, donde se medirá contra Junior, los dos equipo llegan a este compromiso con números perfectos, e igualados en todos los ítems de la tabla de posiciones, de esta parte del campeonato.



Los ‘escarlatas’ llegan motivados a este compromiso, luego de haber conseguido tres victorias en línea, dos por la Liga y una por copa. Además, el último fin de semana dio una muestra de que, de a poco, cada uno los jugadores que llegaron a reforzar el plantel para esta parte de la temporada, van entrando en lo que quiere el profesor Hernán Torres, como planteamiento táctico y armónico.



Tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, los ‘diablos rojos’ han comenzado a mostrar una sincronización casi perfecta entre todas sus líneas.



El DT dispondrá de todo el plantel para ir a Barranquilla a traerse un buen resultado. En la parte médica solo tiene la ausencia del cancerbero suplente, ‘Neco’ Martínez, quien estará de baja entre seis a ocho meses por la ruptura de su ‘tendón de Aquiles’.



La nómina de la ‘mechita’ se mantendrá con los mismos hombres que han venido actuando en las dos fechas anteriores, ya que el DT tolimense no es dado a realizar variantes, mientras que no sea necesario, bien sea por suspensiones o lesiones.

Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, James Sánchez, Sebastián Hernández, Yimmi, Chará; Teófilo Gutiérrez, Roberto Ovelar.

D.T.: Julio Comesaña.

América de Cali: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Efraín Cortez, Éder Castañeda, Iván Vélez; Johnny Vásquez, William Arboleda, Carlos Lizarazo, Darío Botinelli; Olmes García, Fernando Fernández.

D.T.: Hernán Torres.



Estadio: Metropolitano

Hora: 6:30 p. m.

TV: Win Sports

Árbitro: Wilmar Roldán



Manuel Ortega

Para EL TIEMPO

Barranquilla



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol