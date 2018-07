Medellín arranca su camino en Neiva, contra el renovado Huila

Como ya es costumbre en los últimos años, una vez más el equipo opita que fue uno de los grandes animadores del primer semestre, enfrentará la Liga Águila con caras nuevas en la formación titular. Y todo porque después de llegar hasta fase semifinal no pudo retener por costos a hombres valiosos como el “pecoso” Correa, hoy en el Caldas, Carlos Andrés Ramírez, quien pasó al Rionegro, y el delantero Jorge Ramos, reciente incorporación del campeón deportes Tolima.

También hay que citar en el grupo de los que abandonaron al lateral derecho Elvis Perlaza, quien se vestirá de rojo para esta temporada y será una de las alternativas por banda derecha en el Medellín; otros que decidieron cambiar de camiseta fueron Mayer Candelo, que pasó al Cortuluá, y Juan David Rodríguez, el volante paisa que se fue para la capital caldense. Y por decisión de los directivos no se les renovó contrato a los jugadores Franco Boló y José David Leudo.



Aunque comenzaran defendiendo la camiseta del cuadro opita este martes frente a Medellín en Neiva, aun se espera una negociación en Colombia o en el extranjero por el goleador Omar Duarte y el golero Giovanni Banguera, dos de los más destacados en el equipo de Craviotto. Lo cierto es que es mucho lo que se ha especulado sobre la salida del club de los dos jugadores, pero hasta el momento no hay una oferta oficial en manos del presidente Juan Carlos Patarroyo.



Mientras tanto, Craviotto está optimista para el debut: “Ya estamos acostumbrados a enfrentar esta situación cada semestre y por eso, esto no es nuevo para nosotros. Simplemente esperamos que las contrataciones nuevas nos puedan aportar lo que esperamos y que podamos suplir el buen trabajo de los que se fueron y esos solo lo vamos a poder ver este martes cuando enfrentemos en nuestra casa al Medellín” Indicó el técnico argentino.



Por su parte el lateral derecho Elacio Córdoba que será una de las caras nuevas este semestre se mostró contento de volver al equipo de sus amores.



“Muy contento de volver al Huila después de mi paso por el Medellín y con la seguridad de venir a aportarle mi fútbol al equipo. Hoy soy un jugador mucho más maduro y sé que esa experiencia me va a ser muy útil a la hora de tomar decisiones. Veo un equipo joven pero con muchas ganas de hacer bien las cosas. Solo esperamos apuntarle a una muy buena campaña en el segundo semestre” Destacó el defensa chocoano.



Para esta temporada llegaron al equipo Elacio Córdoba, Lucas Federico Trejo (central argentino de Monagas), Daniel Duarte (central mexicano de Chicó), Thomas Maya (lateral izquierdo del Pasto), Michael López (lateral izquierdo de Orsomarso).



Como una manera de fortalecer el trabajo en las categorías menores el club ascendió a cinco jóvenes del equipo sub 20 que maneja el ex volante Dayron Pérez.



Alienaciones probables:



Huila: Geovanny Banguera; Elacio Córdoba, Eddie Segura, Jean Pestaña, Tomas Maya (Michael López); Ronaldo Tavera, Harlin Suarez; Diego Gómez, Michael Ordoñez, Edward López; Omar Duarte.



JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva