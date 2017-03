Huila espera sumar una victoria contra Equidad

Huila buscará este sábado, a las 3:30 p.m., frente a Equidad asegurar los puntos que le permitan mejorar posiciones en la tabla de posiciones.



Como novedad en los convocados fueron llamados el lateral derecho Elvis Perlaza, quien superó una contractura muscular en su pierna derecha y el juvenil volante Darlin Dávila, quien viene de ser titular en mitad de semana frente al Quindío por Copa Colombia.



“Estoy contento de estar en el grupo de convocados para este juego y espero si me dan la confianza de poderla retribuir con goles. Necesitamos los puntos porque la sumatoria hasta el momento es mala y está muy por debajo de nuestras expectativas. Sabemos que no será un partido fácil pero somos locales y como tal debemos hacer respetar nuestra casa”, indico el delantero Sergio Almirón.



John Lozano, capitán del equipo, es uno de los jugadores llamados a liderar al grupo, pues en los momentos más difíciles es en los que debe pesar su experiencia.

“No pasa por nuestra cabeza perder más puntos en casa y este sábado debemos jugarnos la piel en la cancha para asegurar los tres puntos. Equidad es un equipo complicado, que juega bien a la pelota, viene de ganar y que muy seguramente buscará igual que nosotros los punto” sostuvo el jugador vallecaucano.



Uno que fue descartado por el departamento medico fue el volante uruguayo Aníbal Hernández, quien se resintió de nuevo de su distensión de ligamentos en su rodilla derecha y seguirá alejado de las canchas.



Equidad, con dos bajas importantes, visita al Huila

Equidad espera continuar con su mejoría este sábado recibiendo al Atlético Huila, en duelo de la novena jornada de la Liga I-2017. Los conducidos por Arturo Boyacá volvieron a ganar tras cuatro fechas de caídas y confían en un nuevo triunfo contra los ‘opitas’, en el Guillermo Plazas Alcid.



Para este cotejo, el cual será a las 3:30 de la tarde, los ‘aseguradores’ tendrán dos bajas importantes: la del arquero Diego Novoa, y la del extremo Amaury Torrralvo, ambos por lesión de ligamentos. Los dos estarán entre 6 a 8 meses fuera de las canchas.

Por Novoa estará en el arco el uruguayo Leandro Gelpi, mientras que por el lugar de Torralvo, Yessi Mena y Néider Barona se pelean estar en el once; éste último se perfila como el titular contra el Huila.



“Al grupo le dio muy duro porque hace tiempo no pasaba esto y es algo que uno no espera, este es un equipo fuerte, unido y vamos a seguir adelante. El sábado tenemos un lindo desafío en Huila, estar todos juntos, y de la mano de Dios, sacar un buen resultado”, afirmó Gelpi.



El ‘charrúa’, quien jugará su primer duelo de la temporada en Liga, tendrá una gran responsabilidad bajo los tres palos, pues Novoa venía con buen rendimiento.

“Diego lastimosamente sufre la lesión, esperamos que salga todo bien y que esté prontamente con nosotros en la cancha, él venía haciendo un buen papel, pero uno está preparado para cualquier circunstancia. Hoy le toca a uno, desgraciadamente, por una lesión del compañero, pero el fútbol es así”, complementó.



A pesar de las bajas, Gelpi confía en el talento de la plantilla de los conducidos por Arturo Boyacá, y aunque reconoce el poder de Huila, como local, en la mente sólo están los tres puntos.



“Ellos vienen de un empate contra Junior de visitante y les da un envión, sabemos que allá hace mucho calor. Este grupo está capacitado para todos los climas, acá en Colombia toca la altura, el calor, toca adaptarse rápidamente y mostrar nuestro juego dentro de la cancha", concluyó.



Equidad se ubica en la casilla 11 de la Liga I con 10 unidades.



Alineaciones probables

Atlético Huila: Breiner Castillo; Dávinson Lemus, John Lozano, Eddie Segura, Marvin Vallecilla; Emiliano Méndez, Andrés Ricaurte,Brahian Rivas; Hamilton Valencia, Jorge Ramos, Omar Duarte.

D.T.: Jorge Vivaldo.



Equidad: Leandro Gelpi; Wálmer Pacheco, Camilo Mancilla, Oliver Fula, Andrés Correa; Fabián Vargas, Jorge Aguirre, Stalin Motta; Diego Valoyes, Néider Barona, Diego Álvarez.

D.T.: Arturo Boyacá



Jose Diego Cardoza Sánchez

Deportes El Tiempo

Neiva



Redacción Futbolred