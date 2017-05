Huila enfrenta a Pasto tras la pérdida de Eduard Gutiérrez

Tras la tempranera partida del central huilense Eduard Gutiérrez quien falleció este domingo en un accidente automovilístico en la vía Neiva-Garzón, el cuerpo técnico canceló la práctica programada para este lunes en horas de la tarde en la sede previo al juego de este martes en el Plazas Alcid frente al cuadro nariñense de Flabio Torres.

El grupo esta golpeado anímicamente y es lógico. No hay ánimo de nada. Se nos fue un hermano y ustedes entenderán FACEBOOK

TWITTER

“El grupo esta golpeado anímicamente y es lógico. No hay ánimo de nada. Se nos fue un hermano y ustedes entenderán, por eso tomamos la determinación de suspender el entrenamiento, pero eso sí que no quepa la menor duda que nos vamos a reventar en el partido para rendirle a Eduard el homenaje que se merece”, sostuvo el técnico Jorge Vivaldo



En virtud que la Dimayor no aceptó la petición de las directivas del equipo profesional de aplazar el partido, las exequias del jugador opita fueron confirmadas para este miércoles en su pueblo natal a las 11:00 de la mañana, pero antes su cuerpo será trasladado a la ciudad de Neiva este martes hacia las 2:30 para rendirle un homenaje por parte de sus compañeros y los aficionados.



A esa hora se hará un recorrido con el féretro por las afueras del estadio Plazas Alcid, luego será llevado a una funeraria local y a las 7:00 de la noche está prevista una misa en la iglesia de San José. Al final de la misma regresará a Garzón para darle cristiana sepultura.

Los jugadores consternados por la pérdida, así reaccionaron:

Carlos Julio Robles: “Normalmente siempre se espera que alguien se muera para decir que fue muy buenas personas, pero con Eduard es distinto pese a su juventud tengo que decir que era un muchacho muy centrado que sabía para donde iba y para que estaba trabajando. Pese a las lesiones que le aquejaron en el 2015 nunca se amilanó y siempre era el primero en la fila a la hora de trabajar; incluso terminadas las prácticas se quedaba por su cuenta trabajando mucho más. Soñaba con ganarse un puesto en la titular y creo que ya lo estaba ganando. Es muy duro levantarte y saber que un compañero con el que has trabajado todos los días de un momento a otro ya no lo vas a volver a ver. Espero que Dios lo tenga en su santa gloria. Indicó en medio de las lágrimas el volante Robles.



Por su parte Ronaldo Tavera volante titular del Huila que compartió con Gutiérrez en el equipo sub 20 de 2015 también destacó sus cualidades.



“Eduard aparte de gran jugador era una gran persona. Nunca lo vimos bravo. Eso sí era un poco tímido, pero en la cancha se transformaba, no daba un balón por perdido y se entrenaba muy bien porque siempre su sueño era ir al fútbol extranjero. Nos duele mucho porque con él compartimos cosas muy bonitas desde el equipo que disputó la final nacional sub 20 en el 2015. Lo que más duele es que se va siendo tan joven, con tanto futuro y cuando ya estaba comenzando a ganarse un nombre en el fútbol de nuestro país. Pienso que el mejor homenaje que podemos hacerle es luchar por una victoria este martes frente a Pasto para honrar su memoria. Destacó Tavera.



El cuerpo técnico del Atlético Huila concentró este lunes 18 jugadores de cara al compromiso, Yossimar Quiñones ocuparía la posición de Gutiérrez.

Pasto, a consolidarse en los primeros lugares

Con el propósito de lograr un buen resultado, como los conseguidos en calidad de visitante, el Deportivo Pasto se desplazó a la ciudad de Neiva, para confrontarse este martes en horas de la tarde en el estadio “Plazas Alcid” al Atlético Huila.



Flabio Torres, luego del partido que empató contra las Aguilas-Rionegro, sigue lamentando la pérdida de los tres puntos, al volver a indicar que el “árbitro (Lisandro Castillo, quien le pitaba por primera vez y debuto en el estadio Libertad), no fue imparcial y convalidó el primer gol en fuera de lugar”, hecho que bajó en buena parte la motivación de sus jugadores, quienes fue necesario una instrucción precisa en el entretiempo, dando sus frutos a los tres minutos del segundo tiempo, cuando se logra el empate.



Para el partido en Neiva, no presentará novedades y volverá a repetir la misma nomina con la que inició el compromiso del sábado en la noche.

Alineaciones probables

Huila: Breiner Castillo, Elvis Perlaza, Yossimar Quiñones, Eddie Segura, Marvin Vallecilla; Ronaldo Tavera, Carlos Julio Robles, Andrés Ricaurte; Jorge Ramos, Sergio Almirón, Jorge Betancurt.



DT: Jorge Vivaldo



Deportivo Pasto: Andrés Mosquera; Yonni Hinestroza, Félix García, Luis Payares, Harrinson Canchimbo; Yamilson Rivera, Carlos Giraldo, Víctor Cantillo, Daniel Cataño; Yesus Cabrera, Santiago Tréllez.



DT: Flabio Torres



Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Plazas Alcid

TV: Win Sports



JOSE DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva



RAMIRO ROSERO ARTEAGA

Para EL TIEMPO

Pasto