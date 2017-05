Envigado, sumido en el último puesto, recibe a Once Caldas

Con la derrota 2-0 en la última fecha, en su visita al Atlético Huila, el equipo envigadeño se hundió más en la tabla de posiciones. Sólo ha conseguido 11 puntos de 48 posibles. Además, ajustó una racha negativa de cuatro derrotas en línea.

Envigado continúa en deuda este semestre con su afición en la Liga I, hace rato que no ha gana de visitante ni como local. Desde el 20 de marzo, que fue la décima fecha, no celebra. En aquella ocasión venció 1-2 a Rionegro Águilas.



Eliminado de toda opción para la siguiente fase de la Liga I, el equipo Naranja espera cerrar los últimos cuatro partidos de este semestre para no pensar en el descenso.

La principal novedad envigadeña se verá en la punta ofensiva, en donde actuará Michael López al lado del panameño Joseph Cox.



El requerimiento del técnico Ismael Rescalvo para López y sus compañeros será la de lograr una productividad más alta a la hora de atacar, pues reconoce que esa es su principal desventaja frente a sus competidores, aunque también reconoció que su equipo es frágil en la defensa.Cabe recordar que Envigado está en el último puesto con 11 puntos, producto de dos triunfos, cinco empates y nueve derrotas. Ha convertido 11 goles y ha recibido 20. Estas cifras lo dejan con un promedio de rendimiento del 23 por ciento.

“Está en todos la posibilidad de conseguir una buena presentación este sábado. Nos queda esta fecha y la 19 en nuestra casa para sumar a como dé lugar. Este semestre no nos fue nada bien en el Parque Estadio, ni parecido al semestre pasado en donde convertimos de nuestra cancha un fortín. Este año registramos un promedio de 29 por ciento en condición de local”, puntualizó Rescalvo.

Once Caldas, necesitado de la victoria, visitará a Envigado

Luego de haberle ganado a Millonarios 2-1, en la fecha 16 de la Liga, el Once Caldas se dispone a enfrentar a Envigado, en la jornada 17, con la necesidad de conquistar tres puntos, que le permitan mejorar su promedio en la tabla del descenso.



El equipo de Manizales quedó sin posibilidades de disputar el título del primer semestre, a causa de su floja campaña y se ha mentalizado en sumar la mayor cantidad de triunfos, antes de finalizar la fase de los todos contra todos.



Competir ante el colero del campeonato, no le significa ninguna ventaja a los cafeteros, quienes afrontarán el compromiso con responsabilidad, en procura del resultado positivo.

“Hay que buscar enlazar mejor los sectores: La zona del volante de marca, el mixto y el enganche, inmediatamente se ven para mejorar; lo mejor ha sido la actitud, la disposición para la lucha y hay que extender las posesiones, sin perder el sentido del ataque”, dijo el técnico interino, Herney Duque.



Jaime Córdoba está acumulado en tarjetas amarillas, contexto que obliga el cambio posicional de Marcos Acosta, quien sube a la zona de recuperadores y de paso permite el regreso del lateral zurdo David Gómez.



EL ‘blanco’ pierde al central José Luis Moreno, que salió lesionado del último encuentro, y en el que fue destacado como el mejor jugador de la zona defensiva. José Ramírez será el reemplazante de Moreno.



“Hay que salir a ganar, que es lo único que se piensa y debemos seguir mejorando. Dios quiera que sigan llegando las bendiciones para el bien del grupo. Se requiere entrar a la cancha a divertirse”, comentó Michael Ortega, la figura del triunfo contra el ‘embajador’.



Luis Sinisterra sería otra de las novedades porque sustituiría a Dany Cure y finalmente regresaría a la nómina titular, el delantero Óscar Estupiñán por Sergio Romero.



Los ‘albos’ ocupan la decimoséptima posición del rentado colombiano, con 16 unidades.

Alineaciones probables

Envigado: Jefferson Martínez; Cristian Arrieta, Jorge Segura, Andrés Orozco y Elvis Mosquera; George Saunders, Bryan Rovira, Camilo Velásquez y Diego Moreno; Michael López y Joseph Cox.

DT: Ismael Rescalvo.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Miguel Nazarit, José Ramírez y David Gómez; Marcos Acosta, Jesús David Marimón y Elkin Soto; Luis Sinisterra (Dany Cure) y Michael Ortega; Óscar Estupiñán.

DT: Herney Duque.



Estadio: Polideportivo Sur

Hora: 7:45 p. m.

TV: Win Sports



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA