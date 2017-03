Tolima quiere seguir con la paternidad en el clásico contra Huila

Salir de ese incómodo lugar de la tabla de posiciones (puesto 15, con 8 puntos), mejorar en el funcionamiento colectivo y volver a ganar en su casa, los objetivos de Deportes Tolima para encarar la jornada de clásicos, cuando reciba en el Manuel Murillo Toro a Atlético Huila.



Los resultados no están acompañando al elenco ‘Pijao’, y eso ha puesto contra las cuerdas al técnico Óscar Héctor Quintabani, que lleva dos semanas difíciles donde ha encontrado una derrota como local y un empate de visita por Liga y un empate en casa por Copa Colombia, sumado eso a críticas que nacen por las variantes y elección de jugadores.



De cara al clásico, el ‘Vinotinto y Oro’ expone un largo invicto en enfrentamientos contra Huila, son 14 juegos sin perder, sumando Copa y Liga, lo que da un sabor especial a este juego que se desarrollará este domingo luego de las 5:30 pm.

En cuanto a la nómina que arrancaría el partido se registraran novedades en la defensa con la llegada de Luis Felipe Cardoza, en reemplazo del lesionado Sergio Mosquera; para la zona de volantes en marca tendría la opción Carlos Rentería de hacer pareja con Luis Paz.



Sobre el compromiso frente a los ‘opitas’, el técnico Quintabani, indicó "dialogamos con los jugadores y hemos insistido en la concentración que se debe tener, los partidos van hasta cuándo el árbitro determiné el final, el clásico es la oportunidad ideal para volver a ganar y mostrar una buena imagen".



Con caras nuevas el Huila busca enderezar el camino

Después de un arranque poco auspicioso y tras el tsunami que significó perder en casa frente a Equidad Seguros la jornada anterior ,el timonel del Atlético Huila optó por algunos cambios en su nómina de cara a lo que será el clásico regional frente a Tolima este domingo en el Murillo Toro.



Para ello el estratega argentino decidió jugársela en zona de volantes con el gigantón Carlos Julio Robles acompañado del girardoteño Ronaldo Tavera, mientras que más adelantado y en una función de media punta ubicó al uruguayo Mateo Figoli, quien todavía no despega con la camiseta del cuadro opita pese a su segunda temporada.



Otro que regresa y con las ganas de aportar todo lo que se le conoce es el cartagenero Elvis Perlaza quien superó una contractura muscular y será el pulmón del Huila sobre banda derecha. Su constante proyección sobre esa banda será una de las herramientas del técnico Vivaldo para apostarle a un mayor volumen de ataque.

“Me siento muy contento de regresar y más en un momento como este donde el equipo me necesita. Hemos trabajado muy motivados esta semana de cara al clásico y aunque sabemos que es un rival complicado, creo que tenemos argumentos futbolísticos suficientes como para pensar en que podemos sumar los tres puntos que tanto necesitamos en estos momentos”, destacó Perlaza.



Por su parte el golero nariñense Breiner Castillo sostuvo que solo ellos y nadie más que ellos serán los encargados de sacar este proyecto adelante.



“Estamos muy apenados con los directivos y con la afición porque aquí nos han dado absolutamente todo y no hemos sabido corresponder a ese voto de confianza que nos han dado. Ya no es el momento de hablar más sino de comenzar a dar resultados. Pienso que esta familia tiene el suficiente carácter para sacar esto adelante y a eso le vamos a apuntar. Ojalá la historia sea distinta desde este domingo”, sostuvo Castillo.



“Creo que los más importante en estos momentos es rodear al equipo, arroparlo y que entre todos entendamos de nuestro gran compromiso con los directivos, con la afición, con la región, pero sobre todo con nosotros mismos y nuestras familias.

Hemos trabajado muy duro esta semana para tratar de revertir esta situación que a todos nos preocupa, pero para ello debemos estar muy concentrados el domingo y durante todos los partidos que nos quedan. Sobre todo les he pedido que pongamos en práctica en la cancha todo lo trabajado. Debemos ser muy constantes en la presión para evitar que ellos piensen; pero esa presión debe ser con orden y durante todo el partido, de resto no sirve”, enfatizó el entrenador argentino.

Alineaciones posibles:

Deportes Tolima: Joel Silva; Víctor Giraldo, Fainer Torijano, Luis Felipe Cardoza, Danobis Banguero; Luis Paz, Carlos Rentería, Marco Pérez, Santiago Montoya, Cleider Alzate; Ángelo Rodríguez.



Huila: Posible formación: Breiner Castillo; Elvis Perlaza, John Lozano, Eddie Segura, Marvin Vallecilla; Ronaldo Tavera, Carlos Julio Robles, Andrés Ricaurte; Mateo Figoli; Omar Duarte y Jorge Ramos.



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué



JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva