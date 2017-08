DIM visita a Tigres por un triunfo para mantenerse arriba en la tabla

Deportivo Independiente Medellín se enfrentará a Tigres en compromiso de la sexta fecha de la Liga II, desde las 7:30 p. m. de este sábado en el estadio Metropolitano de Techo. El ‘poderoso’ saltará al terreno de juego con la intención de sumar los tres puntos para seguir en los puestos de vanguardia y ratificar su mejoría.

El miércoles, la escuadra que orienta Juan José Peláez consiguió el tiquete a los cuartos de final de la Copa Colombia en una emotiva definición por penales en la que superó 6-5 a Deportivo Pasto, después del empate 2-2 en el marcador global. En ese encuentro, Daniel Cataño ingresó en el segundo tiempo y le dio otra cara al rojo.



En el duelo en Bogotá, el volante paisa sería inicialista. “El ‘profe’ es la autoridad y yo me debo a las decisiones que él tome. Estoy trabajando y aportando mi talento. Me tocó entrar en un partido que estaba difícil y pude dar la mano. Debemos tener más contundencia en la parte de arriba y meter las que tengamos, pero vamos por buen camino”, afirmó el mediocampista.



En declaraciones a ‘DIM Radio’, Cataño consideró que con el correr de las actuaciones el funcionamiento colectivo será más acorde a lo que Peláez quiere de sus dirigidos. Para Daniel, la deuda es la efectividad frente al arco contrario; sin embargo, confía en los elementos con los que cuenta su equipo en el ataque.



Para David González, héroe contra los ‘volcánicos’ en los cobros desde los doce pasos, la cancha de Techo es similar a la del Departamental Libertad y los resultados allá no son muy favorables. “A nosotros no nos ha ido bien últimamente ahí y hay que cambiar eso. Vamos a tratar de hacer un buen planteamiento, mirar qué fortalezas tiene el rival y contrarrestarlas”., expresó el arquero.



Debido al sobresaliente nivel expuesto por Jonathan Lopera, el timonel optaría por usarlo nuevamente en el centro de la defensa, acompañado por Santiago Echeverría. El argentino fue dado de alta por el departamento médico, tras sufrir un lumbago en la zona baja de la espalda, y retornaría al once titular de Medellín.

Alineación probable:

Medellín: David González; Elacio Córdoba, Jonathan Lopera, Santiago Echeverría, Yulián Gómez; Didier Moreno, Eduard Atuesta; Mauricio Molina, Daniel Cataño, Yairo Moreno; Leonardo Castro.

D.T.: Juan José Peláez.



Redacción Futbolred