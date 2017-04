Santa Fe, a reaccionar en la Liga contra Pasto

Tres derrotas en cuatro partidos, ocho goles recibidos en esos encuentros y muchos problemas, adelante y atrás, es el balance reciente del campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe. Pero en la memoria reciente aún está la imagen de un equipo sólido en defensa que logró la novena estrella, casi con los mismos jugadores y con el mismo cuerpo técnico, hace apenas tres meses.

Santa Fe quiere recuperar la memoria. Y espera hacerlo en el estadio Libertad, frente al Deportivo Pasto, en el juego que cierra la fecha 12 de la Liga (8 de la noche, con transmisión de Win Sports).



La ausencia de William Tesillo, quien está lesionado, coincidió con el bajón que tuvo Santa Fe en las últimas jornadas. Uno de los dolores de cabeza, literalmente, es el juego aéreo. A los rojos les marcaron cuatro goles por esta vía en las últimas tres presentaciones: uno de Millonarios, dos de Nacional y uno del Medellín.



“Con equipos grandes uno no se puede equivocar. En el segundo clásico vi al equipo diferente. Volteamos el marcador. Contra Nacional, nos equivocamos 3 veces y nos cobraron. Nos han costado las desconcentraciones. Hay que limitar al máximo las desatenciones. Esto iba a pasar en cualquier momento. Debemos volver a la seguridad que teníamos”, declaró Tesillo a Win Sports.



Santa Fe ha sufrido todo el año con las lesiones. Y el viernes llegó un susto más, con un posible problema de rodilla del mediocampista Sebastián Salazar. Al cierre de esta edición se esperaba un diagnóstico definitivo.



Por su parte, Deportivo Pasto espera mantenerse en uno de los ocho vagones de la clasificación, El equipo que dirige Flabio Torres no conoce la derrota como local desde hace cinco fechas.

Pasto quiere seguir arriba

Este domingo al cierre de la jornada doce de la Liga, Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe juegan el último partido de la fecha, cotejo programado para las ocho de la noche en el estadio Libertad.



El onceno de Flabio Torres espera mantenerse en uno de los ocho vagones de la clasificación, esperando derrotar al Santa Fe, conjunto que llega a la capital de Nariño herido por la derrota sufrida contra el Medellín y tiene la necesidad de volver a sumar en calidad de visitante.



Hasta este momento y en lo que va corrido del presente año, el Deportivo Pasto no conoce la derrota en calidad de local desde hace cinco fechas, esperando que la confrontación contra Santa Fe, se pueda conseguir un resultado importante, aunque siempre los duelos con el cuadro cardenal, son impredecibles tanto en el estadio Libertad como en El Campin.



La noticia está en que regresa a la titularidad el capitán Carlos Giraldo, quien no pudo jugar en el Atanasio Girardot, donde su equipo perdió contra el Atlético Nacional por 2-1.



Flabio Torres el estratega pastuso considera que el partido de este domingo se convierte en otra oportunidad de enfrentarse contra Santa Fe, con quien perdió el título de la Liga y Copa, cuando luego de regresar a la máxima categoría, el Deportivo Pasto fue protagonista no solo en los campeonatos nacionales, sino que su participación internacional fue importante en la Copa Suramericana.



RAMIRO ROSERO ARTEÁGA

Para EL TIEMPO

Pasto