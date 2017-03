Santa Fe, por el desquite; y Millos, por el dominio

Una semana después de la goleada de Millonarios 3-0 sobre Santa Fe, el clásico capitalino se repite este sábado en El campín, en el partido pendiente de la fecha 2 de la Liga.



Es un duelo que tiene a los cardenales con sed de revancha y a los embajadores con la idea de mantener su paternidad, pues ya son nueve partidos sin perder contra su rival de casa.

La idea de Santa Fe es sacudirse. La goleada recibida el pasado domingo dejó al equipo herido, así que este sábado tiene la obligación de desquitarse. Para lograrlo, primero debe recuperar su solidez defensiva que ha sido su gran fortaleza en lo que va de la temporada.



“En este clásico no puede haber desconcentraciones. El domingo tuvimos dos muy temprano y nos cobraron con dos goles. Esta vez tenemos que proteger el cero y así buscar los tantos que nos den el triunfo”, dijo el defensor central José Moya, quien volvería a la alineación titular.



Fue tan duro el golpe que recibió el equipo cardenal en el clásico pasado que el técnico Gustavo Costas podría modificar el esquema táctico, pasando de la línea de tres defensiva a una de cuatro, según la práctica de este viernes. Aunque el propio Costas dijo que la derrota del domingo no fue por el sistema que empleó.



“Tuvimos 23 partidos sin perder. Perdimos uno que pudimos jugar con línea de 3, de 4 o de 10 y lo íbamos a perder igual porque ellos estuvieron más atentos, concentrados y golpearon en los momentos justos. La idea nuestra sí era cambiar a línea de 4 al comienzo de la temporada, pero se nos lesionaron los delanteros, entonces no pudimos conformar el equipo que estábamos pensando”, dijo el DT.

Gustavo Costas le habla a sus jugadores. Foto: Mauricio León/EL TIEMPO

Y es que en el clásico anterior, a los 12 minutos de juego Santa Fe ya perdía 2-0, por eso que el equipo insiste tanto en la concentración para evitar que Millonarios, que le supo explotar los costados, le repita la dosis. “Tuvimos una semana más larga para poder preparar el partido y estar bien físicamente. Esperamos no cometer los errores del clásico pasado. Trataremos de poner lo mejor de la nómina”, dijo el DT cardenal, Gustavo Costas.



Por otro lado, Santa Fe debe encontrar la vía del gol, un problema recurrente en los cardenales que, a excepción del juego contra Sporting Cristal de la Copa Libertadores, al que venció 3-0, no ha podido encontrar las anotaciones. Lo peor es que contra Millonarios hizo muy poco por obtener un mejor resultado.



“Hay que jugar como una final. Es un partido especial que la gente lo quiere ganar. Tenemos que estar muy concentrados porque si nos equivocamos no perdonan. Tenemos que clausurar las bandas”, puntualizó el DT cardenal.



Millos, a seguir en racha

Millonarios pasa un presente que entusiasma a sus hinchas. De a poco el equipo ha ido encontrando la idea que quiere el DT Miguel Ángel Russo. Ya ha goleado a Bucaramanga, Tolima, América y Santa Fe. A todos les ganó 3-0. Se ha vuelto un equipo muy contundente y sólido.



“Todos los partidos son distintos y tenemos que estar preparados. El resultado ya pasó y pensamos en lo que viene. Es un clásico nuevo y hay que vivirlo y sentirlo con la misma expectativa, con el foco de atención”, dijo el DT Russo.



El cuadro embajador quiere mantener su supremacía sobre Santa Fe, pues en los últimos nueve clásicos no ha perdido. Sin embargo, lo más importante para Russo es conseguir otro triunfo y seguir mejorando el juego del equipo.

En lo deportivo el club está en mejoría. Acaba de golear a Santa Fe. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

“Uno no se prepara para un partido específico, esto es un torneo. Tenemos que estar listos para las situaciones adversas, pero sabiendo que tenemos que mejorar lo nuestro. Siempre hay errores y hay que corregirlos. Los mejoramientos vienen con el tiempo”, agregó el DT.



Ya hace ocho días Millonarios le ganó 3-0 a Santa Fe y en ese partido demostró que puede ser letal en ataque si su rival se descuida. Sin embargo, saben que este será un partido diferente y que los cardenales ya llegan prevenidos.



“Hay que corregir la entrega. Consolidar la segunda pelota que es en la que podemos hacerle daño a Santa Fe. Este es un partido diferente. Queremos hacerle un buen partido a Santa Fe. Va a ser duro”, dijo el volante Hárold Mosquera.



El clásico se repite hoy en Bogotá y es la oportunidad para que santa Fe se sacuda del dominio embajador, pero también para que Millos siga con su contundencia y ganando.



Alineaciones probables:

Santa Fe: Leandro Castellanos; Juan Daniel Roa, Héctor Urrego, José Moya, Dairon Mosquera; Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, José Adolfo Valencia, Jonathan Gómez, Johan Arango y Dennis Stracqualursi. DT: Gustavo Costas.



Millonarios: Ramiro Sánchez; Jair Palacios, Pedro Franco, Andrés Cadavid, Déiver Machado; John Duque, Henry Rojas, Hárold Santiago Mosquera, Eliser Quiñones; Duvier Riascos y Ayron del Valle. DT: Miguel Ángel Russo.



DEPORTES