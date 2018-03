Santa Fe tiene las cuentas al límite en la Liga

Santa Fe entró en una etapa de inestabilidad que complica su clasificación entre los ocho mejores. Por ahora, marcha de noveno, con 12 puntos, y acaba de perder contra Boyacá Chico 3-1, el sábado pasado. Por eso, esta noche tiene la obligación de derrotar al Medellín en el estadio El Campín, en la fecha 11 del fútbol colombiano. Si no lo hace, se les vendrá la noche encima al equipo y al DT en su anhelo de estar entre los ocho.

El problema para Santa Fe no es solo que no encuentra regularidad en el torneo, sino que ahora debe afrontar nuevamente un complicado calendario que dificultará su rendimiento y su clasificación. Por ejemplo, el sábado visita al Deportivo Cali, y la próxima semana ya deberá viajar a Argentina para enfrentar a River Plate, en la reanudación de la Copa Libertadores. Se vienen semanas muy apretadas para el equipo, que necesita, sí o sí, ganar.

Las cuentas cardenales

En la Liga, a Santa Fe le quedan ocho partidos para clasificar, y ya empieza a sacar la calculadora. Como tiene 12 puntos y la cifra tentativa de clasificación es de 31, le faltan mínimo 19 para estar entre los ocho mejores. ¿Dónde los va a hacer? Necesita, primero que todo, ganar los cinco partidos que le quedan en condición de local, empezando por el de esta noche; eso es casi una obligación, siguiendo con Rionegro, Once Caldas, Leones y el clásico contra Millonarios de la última fecha. Es decir, 15 puntos, lo cual no es suficiente para clasificar. También deberá buscar puntos de visitante, condición en la que le queda por enfrentar a Deportivo Cali, Junior, Equidad y Deportes Tolima.



El problema es que Santa Fe, como viene jugando, no garantiza que vaya a conseguir esos 15 puntos en casa, donde ya perdió contra Patriotas y Atlético Huila, dos derrotas que lo tienen descuadrado en sus cuentas. Sin embargo, es un equipo impredecible: así como se enredó y cayo con Patriotas y Huila, goleó al América (3-0) y a Jaguares (4-0).



Para el partido de esta noche se espera que el técnico Gregorio Pérez vuelva al esquema tradicional 4-3-3, que fue modificado en la derrota en Tunja, donde solo tuvo dos volantes de primera línea. Además, se espera que vuelvan a la titular hombres como Yeison Gordillo y Ánderson Plata, que no actuaron el sábado.



Gregorio Pérez está, por ahora, contra las cuerdas, por los malos resultados, la inestabilidad en la temporada y el rechazo de una parte de la afición que, al menos en los partidos en El Campín, ya la ha tomado contra el entrenador, exigiéndole su salida.



Pérez ha logrado apenas el 40 por ciento de rendimiento, una cifra muy inferior a la que tenía a estas alturas del torneo pasado, que era del 83 por ciento. “Nos queda seguir trabajando. Claro que hay preocupación, amargura”, sintetizó Gregorio Pérez luego de la derrota contra Chicó.



La jornada 11 del fútbol colombiano empieza hoy con el partido entre Tolima y Cali, a las 6 p. m. en el Manuel Murillo Toro. Cali está entre los ocho, con 16 puntos, y Tolima está afuera, con 12. La jornada continúa mañana con los partidos Leones vs. Rionegro, Equidad vs. Junior, Nacional vs. Huila y América vs. Envigado.



DEPORTES