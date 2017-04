Necesidad, palabra clave entre Once Caldas y Rionegro Águilas

Luego de ser goleado 3-0 por Junior, en Barranquilla, el Once Caldas se dispone a afrontar un nuevo reto en la Liga, con la obligación de sumar tres puntos; el caldense vive un difícil momento, por lo cual debe ganar el fin de semana, para evitar una crisis al interior del club.



Los cafeteros reciben al colero del campeonato profesional colombiano, Rionegro Águilas, en el encuentro que había sido aplazado desde la séptima fecha, este domingo a las 7:00 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales.

El conjunto dirigido por Hernán Lisi, quiere romper el hechizo que no le ha permitido ganar ante su público, contexto que profetiza un encuentro ofensivo, si se tiene en cuenta que los antioqueños, al igual precisan de un triunfo.



“Es uno de los compromisos más importantes y determinantes, en cuanto a las aspiraciones que podemos tener para seguir con esperanzas de luchar dentro de los ocho. Más allá de esa necesidad imperiosa, los jugadores se tienen que preparar para cualquier situación”, comentó Lisi.



Ambos oncenos miran con cierta prevención el promedio del descenso, es decir, la lucha no solo es por mejorar la posición en el rentado, también existe la preocupación en el promedio anual.



Los ‘albos’ pondrán en la lateral derecha a David Gómez, mientras que Marcos Acosta ocupará la banda izquierda, y José Ramírez volverá a ser inicialista. Gilberto García y José Luis Moreno salen de la nómina titular.



En el medio campo se descarta la presencia de Daniel Rojano y de la delantera se prescinde de Óscar Estupiñán, expulsado frente al ‘tiburón’. Elkin Soto y Sergio Romero reciben nuevamente el voto de confianza del técnico argentino, ante las ausencias de Rojano y Estupiñán.



Los ‘blancos’ ocupan la casilla 16, en la tabla de posiciones con 9 unidades.



Formación Probable



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, Jhonathan Muñoz, José Ramírez y Marcos Acosta; Jaime Córdoba y Elkin Soto; Dany Cure, Michael Ortega y Luis Sinisterra; Sergio Romero. D.T.: Hernán Lisi.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales