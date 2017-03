Once Caldas, con la necesidad de ganar visitará a Junior

Once Caldas y Junior disputaron un compromiso intenso en la novena jornada de la Liga, cuyo resultado 3-3, dejó notar las falencias defensivas de ambos conjuntos. Aunque hubo emociones, la historia, en cuanto a resultado no se puede repetir, dado que se vuelven a ver las caras en la denominada fecha de clásicos, de la cual debe salir un triunfador.

El grupo de Hernán Lisi ha ganado tres encuentros consecutivos por fuera de su casa: dos correspondientes a la Liga y uno equivalente a la Copa; si bien existe un antecedente positivo, en calidad de visitante y se compite contra el colero del campeonato colombiano, no puede existir confianza, porque el ‘tiburón’ también requiere de la victoria. Además, el ‘albo’ es intermitente, por lo cual ocupa lugares poco relevantes, en la tabla de posiciones.



“Va a ser un partido muy disputado, los matices creo que van a ser parecidos a los que sucedieron en nuestra cancha, porque realmente es un equipo que tiene siempre la intencionalidad de buscar el arco rival, más allá del módulo o los nombres que tenga; creo que tampoco se va alejar tanto de la nómina anterior y me parece que va a ser un encuentro abierto, con dos equipos que se van a buscar continuamente”, dijo el técnico Lisi.



Los cafeteros jugarán en el Metropolitano, con el mismo grupo de inicialistas del domingo pasado.



“A Junior lo enfrentamos hace poco, tenemos mucho conocimiento de ellos, pero va a ser diferente en su casa. Queremos sumar de a tres para arrimarnos más a los punteros, la verdad lo necesitamos, lo deseamos y estamos confiados en Dios de que las cosas se van dar. Esperemos estar a la altura”, comentó el central Jhonathan Muñoz.



Los caldenses ocupan la casilla 13, en el cuadro de ubicaciones con 9 puntos, los mismos del Bucaramanga, su inmediato perseguidor.



Formación Probable



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Jhonathan Muñoz, José Luis Moreno y David Gómez; Jaime Córdoba y Elkin Soto; Dany Cure, Michael Ortega y Marcos Acosta; Óscar Estupiñán. D.T.: Hernán Lisi.



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales