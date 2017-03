Nacional-DIM, clásico de los dominadores de la Liga

Nacional y Medellín llegan hoy al clásico antioqueño como dominadores del campeonato colombiano, aunque con el peso de las derrotas que ambos sufrieron en el arranque de la Copa Libertadores, esta semana.



El líder sólido y solitario es el Medellín, que hace una magnifica campaña en la Liga con 22 puntos y un gran momento del volante Juan Fernando Quintero, quien ha liderado el buen inicio de temporada del ‘Poderoso’. Este sábado tendrá un reto mayor no solo por ser el clásico, sino porque el rival es Atlético Nacional, que lo escolta en la tabla con 17 puntos y dos partidos pendientes.



“Estamos los dos arriba. Somos equipos grandes y parejos. La ciudad se divide en dos. Nuestras 10.000 personas se harán sentir. Debemos encargarnos de cerrar una etapa buena en números. El equipo se ha entregado al máximo”, dijo este viernes el DT del DIM, Luis Zubeldía, a Win Sports.



Atlético Nacional acecha el liderato de su rival de ciudad. Si gana el clásico, quedará a dos puntos. No ha perdido ningún partido en esta liga, así que defiende el invicto. Más condimentos para el clásico.



“Medellín es fuerte en la parte de adelante y tiene jugadores de buen pie, que manejan bien la pelota, pero en la parte de atrás da ventajas. Hay que poner el balón al piso, hacer nuestro juego y ser contundentes”, dijo el mediocampista de Nacional Mateus Uribe, quien fue expulsado en el último juego del conjunto verdolaga, en la Copa.



En el torneo continental ambos equipos arrancaron de mala manera. El DIM perdió en casa contra River Plate, de Argentina (1-3), y Nacional cayó en su visita al Barcelona de Ecuador (2-1). Por eso necesitan la victoria hoy para pasar ese trago amargo.



“(Medellín) tuvo un mal resultado con River Plate (1-3), pero no deja de ser un buen equipo, que está pasando un buen momento en la Liga. Nosotros debemos mantener la pelota y poner las condiciones”, agregó Mateus.



Medellín tendrá varias ausencias, comenzando por el volante Didier Moreno, que recibió dos semanas de sanción por simular una agresión, y Valentín Viola, que aún no se recupera de su lesión. Además el equipo tiene el desgaste por el juego contra River el miércoles pasado. Nacional, que jugó el martes, convocó a su nómina principal para el clásico.



