La ilusión de Millonarios contra el invicto de Santa Fe

Millonarios volverá a salir a El Campín este domingo a las 7:30 p. m., cuando enfrente a Santa Fe por la fecha 10 de la Liga I-2017, lo que será el clásico 288 de la historia.



Este, además de ser el primer clásico de Miguel Ángel Russo, podría ser la oportunidad para que debuten diez jugadores en este tipo de encuentros.



“Sabemos de la exigencia y queremos seguir creciendo. Respeto mucho a Santa fe y a su entrenador. Nosotros debemos jugar a lo nuestro y tener presente siempre la exigencia del partido”, dijo el entrenador ‘embajador’.



Las recientes presentaciones de Millonarios de local han sido de satisfacción para sus hinchas, quienes siempre han salido triunfantes del ‘coloso de la 57’.

“Es uno de los clásicos más importantes, vamos trabajando porque cada partido se hace más difícil”, sentenció Russo.



El ataque de Millonarios ha tenido variantes a lo largo del semestre, pero los jugadores que han ingresado le han dado rédito a su técnico, pues han respondido con goles y buen fútbol.



Contra América, Duvier Riascos tuvo su primer partido como titular y a los siete minutos marcó su primer gol con la albiazul.



"Hay que entrar al campo, tratar de encarar, que es la virtud que tenemos como jugadores y buscar alternativas en cada momento. Tenemos un gran equipo en todas las líneas”, dijo el delantero.



Millonarios repetiría el mismo equipo que le ganó 3-0 al conjunto ‘escarlata’, aunque Jacobo Kouffaty y Maximiliano Núñez ya están habilitados para estar en el terreno de juego.



Santa Fe quiere volver a vencer a Millonarios

Independiente Santa Fe llega este domingo a la décima fecha de la Liga I-2017 con la misión de vencer a Millonarios en El Campín, ya que no lo hace desde hace dos años y medio. El 'cardenal' será visitante en aspectos de taquilla.



"Yo gané varios clásicos en mi primer ciclo, así que lamento mucho que Santa Fe no se haya podido ir ganador en el último tiempo. Quiero ganar y por eso tendremos el mejor equipo posible, en la medida que las lesiones y el estado físico de los jugadores lo permitan", advirtió Gustavo Costas, entrenador de los albirrojos.



Justamente fue Costas el último DT que celebró en un derbi liguero, el 13 de septiembre de 2014.



Además de tener la misión de volver a superar al rival de patio, Santa Fe llega con un invicto de 22 fechas en el campeonato colombiano.



"Ya es momento para volver a ganarle a Millonarios. Sabemos que no será fácil, porque ellos llegan también en buen momento, con los mismos puntos y han demostrado ser muy fuertes jugando en Bogotá. Pero nosotros confiamos en que ya que se nos dieron los goles (vencieron 3-0 a Sporting Cristal en Libertadores), sigan dándose tantos para sumar tres puntos", expresó Leyvin Balanta.



Si alguien conoce bien a este Millonarios, que suma los mismos 13 puntos que Santa Fe en la Liga, es Carlos Henao. El defensa central jugó hasta el año pasado en el 'embajador' y por eso tiene claras las características de los ahora rivales.



"Millonarios viene evolucionando cada vez más en su idea de juego y tiene un fútbol de ataque con el que debemos tener cuidado. Posee jugadores muy explosivos por las bandas, habilidosos y por eso tomaremos precauciones", apuntó Henao, quien alista su pierna izquierda para conseguir un gol en el clásico, para alegrar a la afición 'cardenal'.



Alineaciones probables:

Millonarios: Ramiro Sánchez; Jair Palacios, Pedro Franco, Andrés Cadavid, Déiver Machado; Santiago Mosquera, Jhon Duque, Henry Rojas, Elíser Quiñones; Duvier Riascos, Ayron del Valle. D.T.: Miguel Russo.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Héctor Urrego, Javier López, Carlos Henao; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Sebastián Salazar, Leyvin Balanta; Jonatan Gómez, Johan Arango y Ánderson Plata. DT: Gustavo Costas.



