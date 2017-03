Millonarios, un reto exigente para América

11 de marzo 2017 , 12:09 a.m.

Han pasado cinco años y 112 días desde la última vez que Millonarios y América se cruzaron en una cancha en un partido oficial. El 19 de noviembre del 2011, los azules ganaron 2-0 y sentenciaron a los rojos a jugar la promoción. Casi un mes después, el 17 de diciembre de ese año, América descendió a la B.



América está de regreso. Ya había jugado en Bogotá hace 15 días: llenó el estadio y también llenó a Equidad, con un 0-3 contundente. Pero esta vez vuelve a El Campín como visitante, porque Millonarios dispuso que toda la boletería será para los hinchas locales. Por primera vez, desde que volvieron a la primera división, los rojos tendrán un escenario absolutamente en contra.



“Es un partido lindo, las emociones que se viven de ambas partes: las hinchadas son bastantes grandes, la rivalidad que hay. Para nadie es un secreto que Millonarios tiene una gran hinchada, pero nosotros tenemos una maravillosa fanaticada; cuando vamos a Bogotá nos sentimos como en casa”, declaró el portero Carlos Bejarano.



El partido, además, tiene otro ingrediente: el regreso a El Campín de Hernán Torres, el técnico que le dio a Millonarios el título más reciente de su historia, la Liga del segundo semestre de 2012. Torres fue el último entrenador colombiano que tuvo el club. Después de él pasaron Juan Manuel Lillo, Ricardo Lunari, Rubén Israel, Diego Cocca y, ahora, Miguel Ángel Russo.

Hernán Torres, DT de América. Foto: Santiago Saldarriaga /CEET

“Es un rival duro, que respeto. Respeto a su entrenador y al club. Vendrá a plantear un partido y nosotros debemos tener la respuesta. Es un clásico del fútbol colombiano. La gente de Millonarios está acostumbrada al marco. Son situaciones que son normales en clubes grandes. Esto es lo que mantiene vivo el juego”, declaró Russo sobre el América en rueda de prensa.



Muchas cosas han cambiado desde ese duelo de 2011. De hecho, en Millonarios solamente queda un jugador de ese plantel, el zaguero central Pedro Franco. En América, ninguno. Algunos cambiaron de banco, como Andrés Felipe Cadavid, que en ese último duelo entre azules y rojos terminó expulsado, por una fuerte entrada al uruguayo José Luis Tancredi, que terminó con una fractura de tibia y peroné. Hoy es él el que está en duda, por una fractura de nariz, aunque lo iban a esperar hasta último momento para ver si puede jugar.



Otro que cambió de colores fue Ayron del Valle, que fue el goleador del torneo de ascenso en 2015, la última de las campañas fallidas del América para regresar a la A. En ese torneo marcó 30 anotaciones. Del Valle se quedó seis meses más en Cali antes de pasar a Millonarios, donde fue el máximo artillero de la Liga el semestre pasado: hizo 12 tantos en 20 partidos. Ahora, Del Valle lleva uno en cinco juegos.



Millonarios, salvo el primer partido, cuando cayó 1-2 frente al Medellín, ha sido contundente como local: goleó a Bucaramanga y Tolima (3-0 en ambos casos) y venció apretadamente a Equidad. Por fuera no le ha rendido.



“Nos faltó tiempo para acomodarnos a lo que queremos y buscamos. Estamos contentos con lo que hemos hecho. Aún tenemos mucho para mejorar”, expresó Russo. “Tuvimos picos altos y otros no tanto. Buscamos la regularidad, pero para eso falta tiempo. La idea es buscar y mantener una base de aquí para el futuro. Hemos avanzado muchísimo, más de lo que tenía en mi previsión”, agregó.



América piensa como equipo grande y siempre mira hacia la parte alta de la tabla. “América no juega partidos, juega finales. Para eso tenemos que prepararnos”, dijo el DT Hernán Torres. Sin embargo, el descenso sigue siendo un riesgo: comenzó la octava fecha por fuera de la zona de baja a la B, pero apenas tres puntos por encima de Tigres, último, y dos arriba de Jaguares, penúltimo.



*Con reportería de Marianella Ramos