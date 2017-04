Jaguares a mantener la racha ganadora: enfrenta al Huila

El ingreso del lateral Fabio Enrique Castillo, en la titular sería la única variante que tendría Jaguares de Córdoba en su juego de este domingo a las 3:15 en el estadio Jaraguay de Montería, frente a Atlético Huila, correspondiente a la jornada número 11 de la Liga.



Castillo, de 27 años, y quien ha actuado en seis partidos de la competencia, llegaría de nuevo al onceno principal del club felino. Su último partido había sido el 3 de marzo en Medellín, cuando los cordobeses perdieron 2-0 con Atlético Nacional.

Por lesión no estuvo ante Millonarios y fue reemplazado por Juan Pablo Zuluaga, quien tuvo buen rendimiento y proyección frente a los embajadores y así mismo ante Envigado, Tigres y Junior, por lo que se ha ganado la titularidad.



Este único cambio se da en relación al último onceno que el técnico Hubert Hubert estipuló en el duelo ante Junior al que le ganaron 2-1 el pasado 25 de marzo en Barranquilla.



Fabio Castillo jugaría de lateral izquierdo en reemplazo de Edwin Ávila, quien ante Junior actuó en esa posición, por lo que ahora jugará en su ubicación habitual que es defensa central, al lado de Wilmer Díaz.



Ramón Córdoba, quien fue titular frente a los rojiblancos, no podrá actual en la jornada dominical por acumulación de cinco tarjetas amarillas. En su posición estará Edwin Ávila.



Jaguares se ubica cuarto en la tabla con 17 puntos y en los últimos cuatro partidos por Liga registra tres triunfos y un empate.

Una sola novedad tendrá Huila para enfrentar a Jaguares

Aunque solo hasta este sábado en su última práctica el técnico Vivaldo ratificará la nómina inicialista para enfrentar a Jaguares por la fecha once de la Liga Águila, todo apunta y de acuerdo al trabajo de la semana que el onceno opita solo tendrá como novedad el regreso del golero nariñense Bréiner Castillo.



“Muy contento de volver. No pude estar frente a Tolima en el clásico, pero los muchachos hicieron muy bien las cosas y afortunadamente se ganó y se hizo respetar la casa que era lago que estábamos en mora de hacer. Esa victoria fue fundamental, nos ha llenado de confianza y esperemos que este domingo podamos seguir sumando”, sostuvo Castillo.



El buen trabajo del departamento medico logró recuperar a los jugadores Yossimar Quiñones y Omar Duarte quienes habían terminado con molestias luego del clásico regional.



“Venimos de una victoria importante frente a Tolima pero eso ya es historia. Esto hay que revalidarlo todos los días y el día domingo en Montería tenemos un nuevo reto del que aspiramos salir airosos. La victoria l jornada anterior fue importante que nos ayudó para que el equipo ganara en confianza, pero repito cada partido es una historia distinta y en muy pocas horas vamos a enfrentar otra. Veo muy motivado al equipo y eso es bueno, ojala las cosas nos salgan como las hemos planificado”, recalco del timonel argentino.



Recordemos que el equipo huilense desplazará un total de 18 jugadores toda vez que el próximo miércoles se medirá a Rionegro en juego aplazado de la seis fecha de la Liga colombiana.



Como quiera la Comisión de Convivencia y Seguridad en los estadios reunida este viernes en Armenia no autorizó la realización en esa ciudad de los juegos Huila – América del día 9 de abril y Huila Nacional del 23 de abril, porque la Policía no dispone del pie de fuerza necesario para garantizar la seguridad de los espectadores, la junta directiva determinó que los compromisos se disputaran en el Estadio Plazas Alcid de Neiva. Es bueno recordar que necesariamente habrá cierre de fronteras como quiera que la capacidad habilitada por la Alcaldía de Neiva es de solo 2500 espectadores.

Alineaciones probables:

Jaguares: Wilder Mosquera; Juan Zuluaga, Edwin Ávila, Wilmer Díaz, Fabio Castillo; Kevin Londoño, Cristian Restrepo, César Carrillo, Juan Mezú; Ray Vanegas y Darwin López.



Huila: Breiner Castillo; Elvis Perlaza, John Lozano, Yossimar Quiñones, Marvin Vallecilla; Ronaldo Tavera, Carlos Julio Robles, Andrés Ricaurte; Jorge Ramos, Cristian Cangá y Omar Duarte.



GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Para EL TIEMPO

Montería



JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva