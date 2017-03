La Equidad busca un triunfo contra Once que lo meta a los ocho

A partir de las 6:00 p. m. de este sábado, La Equidad recibirá a Once Caldas, en juego de la fecha 11 de la Liga I-2017.



El equipo verde bogotano aprovechó la pausa de la Eliminatoria para pulir falencias y trabajar en lo físico. Ahora, esperan hacer respetar el estadio de Techo y sumar de a tres frente a un rival al que les va bien, en cuanto al balance de enfrentamientos directos.

“El grupo estuvo trabajando fuertemente en las falencias y preparándonos en la parte física y mental. Vamos partido por partido, hay que sumar contra Once Caldas, dependemos de nosotros mismos para clasificar a las finales”, dijo Kevin Piedrahita, el portero titular ante las lesiones de Diego Novoa y Leandro Gelpi.

Piedrahita sabe que Once Caldas no ha mostrado todo su potencial en la actual Liga, no obstante, no se fían de ello.



“Once Caldas viene haciendo una labor con muchos altibajos, pero tiene individualidades que pueden hacer la diferencia. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo: una defensa sólida y aprovechar las bandas para hacerles daño”, agregó el golero.



Contando torneos de Liga y Copa Colombia, ‘aseguradores’ y ‘blancos’ se han enfrentado en 24 oportunidades con un registro de 11 victorias para Equidad, 10 empates y 3 victorias para los de Manizales. En cuanto a goles, los verdes capitalinos han marcado 40 y los manizaleños 25. Mientras que los duelos como local, los conducidos por Arturo Boyacá registran 6 victorias, 4 empates y una derrota frente a los 'albos', en 11 partidos.



“Hay que recuperar el ritmo que teníamos y afrontar el juego de la mejor manera. La fe sigue intacta, es cuestión de ganar el partido contra Once Caldas”, dijo Joaquín Aguirre, defensor de referencia, pero que en los últimos duelos ha ocupado la posición de volante.



La Equidad es décimo en la tabla de posiciones con 14 unidades, mientras que Once es 13 con 12 puntos.

Con la necesidad de volver a ganar, Once Caldas enfrentará a Equidad

Luego de haberle ganado a Rionegro Águilas por la mínima diferencia, en Manizales, el Once Caldas se dispone a desafiar a la Equidad, con la necesidad de volver a sumar tres puntos, que lo acerquen al grupo de los ocho.



El equipo de Hernán Lisi vive momentos difíciles, pues su rendimiento deportivo en la Liga es pobre; además hace flojas presentaciones, contexto que tiene a los caldenses cerca de una crisis, la cual puede reventar este sábado en Techo, sino logran sumar ante los ‘aseguradores’.



El bogotano ha sido catalogado como la ‘bestia negra’ del ‘blanco’, incluso el apelativo tiene su impacto psicológico sobre los jugadores, quienes niegan verse afectados, pero al interior del club siempre existe cierta zozobra cuando se enfrenta al ‘verde capitalino’. Los manizaleños esperan revertir el conjuro y darle una nueva semana de tranquilidad al entrenador argentino.



“Estamos en deuda en cuanto a los números, esta es una realidad. Por supuesto que cuando uno recae en dos o tres errores muy puntuales individuales y eso tiene directamente recepción en el resultado, no es tan fácil volver a volcar el juego a favor ante rivales que realmente no nos han perdonado, esta es una verdad, entonces tenemos que minimizar ese margen y tratar de crecer más en lo colectivo: todo eso se logra con confianza, aceitando diferentes piezas y nosotros por supuesto que queremos estar en un rendimiento más alto”, dijo Lisi.



El técnico en las últimas fechas sostiene el mismo sistema táctico con cuatro defensores, dos recuperadores, dos extremos, un pase gol y un delantero, sin embargo, siempre propone variantes en la nómina titular: Jesús David Marimón y Gilberto García serán inicialistas y reemplazarán a Elkin Soto y a Dany Cure.

“Nosotros tenemos que tratar de conseguir solidez, tenemos que obtener el juego que queremos en algunos sectores de la cancha y queremos ser más precisos”, comentó el D.T.



Después de pagar una sanción, Óscar Estupiñán volverá a comandar el frente de ataque, propuesta que sacrifica a Sergio Romero, quien estará en la banca.

Los cafeteros ocupan la casilla 13, en la tabla de posiciones con 12 unidades.

Alineaciones probables

La Equidad: Kevin Piedrahita; Camilo Mancilla, Dairín González. Andrés Correa; Joaquín Aguirre, Fabián Vargas, Stalin Motta; Diego Valoyes, Néider Barona, Diego Álvarez. D.T.: Arturo Boyacá.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; David Gómez, José Ramírez, Jhonathan Muñoz y Marcos Acosta; Jaime Córdoba y Jesús David Marimón; Gilberto García, Michael Ortega y Luis Sinisterra; Óscar Estupiñán. D.T.: Hernán Lisi



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO